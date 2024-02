MONTRÉAL, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Espace pour la vie et la Société du parc Jean-Drapeau unissent leurs expertises et invitent le public à venir célébrer l'éclipse solaire totale dans le décor enchanteur du Parc, et ainsi souligner ensemble cet événement unique et entièrement gratuit dès 11h, le 8 avril prochain.

L'observation de ce phénomène astronomique marquant sera particulièrement remarquable à partir du parc Jean-Drapeau, qui offre de nombreux points de vue dégagés et une vue incomparable sur le fleuve et la ville.

Crédit: NASA, Aubrey Gemignani (Groupe CNW/Espace pour la vie Montreal)

Pour cette occasion si spéciale, puisque la prochaine éclipse totale n'aura pas lieu avant 2205 à Montréal, une programmation éducative et festive d'exception qui restera longtemps dans les mémoires a été conçue par les équipes du Planétarium et du parc Jean-Drapeau.

Dès la sortie de la station de métro Jean-Drapeau, les visiteuses et visiteurs seront accueillis par une ambiance musicale et des animations festives. Des préposé(e)s remettront gratuitement des lunettes de protection pour les éclipses, offertes grâce à la généreuse contribution de la Fondation familiale Trottier, avant de les diriger vers le cœur de l'action : l'amphithéâtre de l'Espace 67. Là, une scène centrale accueillera des invité(e)s et artistes de marque. L'équipe d'animation du Planétarium ainsi que les autres équipes des programmes public et éducatif d'Espace pour la vie seront également présentes pour répondre aux questions des curieux et curieuses de tous les âges.

Beau temps, mauvais temps : l'événement festif est maintenu et adapté en fonction des caprices de Dame Nature !

À noter : La programmation détaillée suivra sous peu.

À propos

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

La Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, qui fête cette année ses 150 ans. Pour l'occasion, une programmation festive et diversifiée sera proposée tout au long de l'année, alors que plusieurs grands projets de réhabilitation et de réaménagement seront déployés dans le cadre de sa transformation. Offrant une expérience inédite à ses visiteurs ainsi qu'une diversité de paysages et d'installations, cette démarche audacieuse permettra de réaliser le plein potentiel de ce lieu inégalé pour faire du parc Jean-Drapeau un des parcs les plus emblématiques à l'échelle mondiale.

La Fondation familiale Trottier a pour vision d'apporter un impact significatif et positif sur le monde. Nous croyons que nous pouvons y parvenir en favorisant la science, l'éducation, la santé et l'environnement. Notre mission consiste à soutenir les organisations qui avancent la recherche scientifique, promeuvent l'éducation, favorisent l'amélioration de la santé, protègent l'environnement et atténuent les changements climatiques.

