Musiciens de renom, personnalités populaires et histoires inspirantes : cette émission spéciale sera diffusée le lundi 9 août 2021 sur les ondes de CBC.

TORONTO, le 20 juill. 2021 /CNW/ - La Fondation Terry Fox annonce aujourd'hui une émission spéciale de une heure, présentée en partenariat avec le télédiffuseur public national du Canada et intitulée Terry Fox: The Power of One (Terry Fox : Un pour tous). On y découvrira des histoires d'espoir, de courage et de résilience, racontées par des Canadiens et des Canadiennes bien connus inspirés par la vision et l'héritage durable du Marathon de l'espoir de Terry. Produite par Insight Productions, l'émission sera télédiffusée dans tout le pays le lundi 9 août à 20 h (20 h 30 T.-N.-L.) sur CBC TV et sur CBC Gem, et pourra aussi être vue partout dans le monde sur CBC.ca/TerryFox.

« C'est une occasion formidable de parler de Terry d'une manière stimulante qui incitera les gens partout au pays à s'unir encore une fois et à célébrer Terry, à rendre hommage à l'héritage qu'il nous a laissé et à porter son rêve de guérir le cancer, affirme Michael Mazza, directeur exécutif de la Fondation Terry Fox. Un Canadien sur deux risque d'être atteint du cancer dans sa vie, alors la recherche n'a jamais été aussi pressante. »

Les profits serviront à financer des travaux de recherche novateurs en oncologie, notamment un nouveau projet audacieux appelé Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir. Ce puissant réseau permettra aux meilleurs chercheurs du Canada dans le domaine du cancer de collaborer afin d'accélérer la médecine de précision en mettant en commun les connaissances et les ressources, et en créant une plateforme de données sur le cancer facile d'accès, le tout dans le but d'offrir les meilleurs résultats possible à chacune des personnes atteintes de cancer, où qu'elle vive. »

« Terry Fox a incarné l'esprit canadien. Il demeurera toujours un exemple éloquent et une source d'inspiration, déclare le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, C.P., député. Son héritage continue d'inspirer des millions de Canadiens et notre gouvernement est fier d'appuyer le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir, qui sera bénéfique pour tous les Canadiens et les Canadiennes touchés par le cancer. »

L'émission Terry Fox: The Power of One (Terry Fox : Un pour tous) comprendra de spectaculaires prestations musicales et des collaborations d'artistes canadiens que l'on aime, dont Alessia Cara, Tom Cochrane et William Prince. Plusieurs personnalités célèbres y feront aussi des apparitions, notamment Michael « Pinball » Clemons, Sidney Crosby, Mike et Patrick Downie, Perdita Felicien, Rick Hansen, Marie-Mai, Tyler McGregor, Rick Mercer, Catherine O'Hara, Lloyd Robertson, Katarina Roxon, Darryl Sittler, Isadore Sharp, Hayley Wickenheiser, de même que le très honorable Justin Trudeau, C.P., député, premier ministre du Canada. Des membres de la famille Fox nous feront part de souvenirs mémorables et d'histoires personnelles qui témoignent du formidable impact qu'a eu Terry.

« La CBC est fière de contribuer à la vision et à l'héritage durable de Terry en présentant cette émission à des auditoires du Canada et de partout dans le monde, affirme Sally Catto, directrice générale des services Entertainment, Factual & Sports, CBC. Nous espérons que cette heure spéciale remplie d'histoires et de prestations saura encourager et inspirer les Canadiens. »

À PROPOS DE LA FONDATION TERRY FOX

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'un Canadien emblématique tout en recueillant des fonds essentiels pour la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, la Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans le développement de la communauté, en mobilisant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 3,3 millions d'étudiants dans près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds à travers le pays.

Des gens du monde entier, de tous âges, de tous milieux et de toutes capacités, ont été inspirés par l'héritage durable de Terry. Grâce au soutien généreux de nos donateurs, partenaires et bénévoles, la Fondation Terry Fox a recueilli plus de 850 millions de dollars et financé 1 300 projets novateurs de recherche sur le cancer, donnant ainsi espoir et santé à des millions de Canadiens. Visitez terryfox.org pour plus d'informations et pour savoir comment vous pouvez aider à faire franchir la ligne d'arrivée au Marathon de l'espoir de Terry.

