Un nouveau programme offre aux Néo-Brunswickois des moyens accessibles et pratiques de recycler leurs piles et batteries usagées tout en soutenant les objectifs environnementaux et d'économie circulaire de la province

FREDERICTON, NB, le 6 janv. 2026 /CNW/ - Appel à Recycler, l'organisme chef de file au Canada pour la collecte et le recyclage des piles et batteries, est heureux d'annoncer le lancement de son programme Recyclez vos batteries, Canada! au Nouveau-Brunswick dès ce mois de janvier. Le programme offrira aux ménages et aux entreprises de la province des options pratiques, sécuritaires et respectueuses de l'environnement pour recycler leurs piles et batteries usagées.

« Le lancement au Nouveau-Brunswick constitue une étape importante dans notre mission de protéger l'environnement et de promouvoir une gestion responsable des piles et batteries partout au Canada », a déclaré Joe Zenobio, président-directeur général d'Appel à Recycler. « Nous sommes fiers d'appuyer les producteurs dans le respect de leurs obligations, tout en travaillant en étroite collaboration avec Recycle NB, les communautés et les détaillants afin de rendre le recyclage des piles et batteries simple, sécuritaire et accessible pour tous les Néo-Brunswickois. »

Grâce à ce lancement, les résidents du Nouveau-Brunswick - de Saint John, Fredericton et Moncton à Bathurst, Campbellton, Edmundston, Miramichi et la Péninsule acadienne - auront accès à un réseau provincial grandissant de points de collecte pratiques, incluant des magasins de détail, des dépôts municipaux, des institutions publiques et des installations communautaires, soutenus par des efforts continus de sensibilisation pour promouvoir un recyclage sécuritaire et responsable des piles et batteries. Le programme s'appuie sur les 28 années d'expérience d'Appel à Recycler dans la mise en œuvre de systèmes de collecte et de recyclage des piles et batteries sûrs et efficaces partout au Canada.

« Nous sommes heureux de collaborer avec Appel à Recycler pour lancer un programme de responsabilité élargie des producteurs pour les piles », a déclaré Tim LeBlanc, directeur général de Recycle NB. « Appel à Recycler prévoit d'élargir considérablement son réseau de points de dépôt de piles et batteries déjà établi au Nouveau-Brunswick grâce à son programme volontaire, ce qui entraînera des taux de détournement plus élevés pour nos sites d'enfouissement provinciaux et un environnement plus propre et plus sécuritaire. »

« Cette initiative contribue à renforcer notre engagement global en faveur de la protection de l'environnement. En s'alignant sur les objectifs de notre Plan d'action stratégique pour la gestion des déchets solides, elle accroît notre capacité collective à réduire les déchets, à promouvoir une utilisation responsable des ressources et à faire progresser les pratiques durables », a déclaré le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Gilles LePage. « Ensemble, ces efforts renforcent une approche cohérente et intégrée visant à protéger l'environnement tout en atteignant les objectifs à long terme établis pour une gestion efficace et responsable des déchets. »Depuis sa création, Appel à Recycler a collecté de manière responsable plus de 55 millions de kilogrammes de piles à l'échelle nationale, et ce chiffre continue de croître chaque année, détournant des matériaux précieux des sites d'enfouissement et contribuant à l'économie circulaire du Canada. L'expansion au Nouveau-Brunswick renforce encore cet impact en augmentant les options sécuritaires de fin de vie pour les piles et batteries des consommateurs et en aidant à prévenir les risques potentiels liés à un entreposage ou à une élimination inadéquats.

Ce que les Néo-Brunswickois peuvent attendre

Options et événements de dépôt accessibles : des centaines de points de collecte pratiques à l'échelle provinciale, avec de nouveaux emplacements ajoutés au fil du temps, ainsi que des événements communautaires de collecte de piles.





Un processus simple : les résidents peuvent apporter des piles et batteries domestiques jetables ou rechargeables (jusqu'à 5 kg) aux emplacements participants pour un recyclage responsable.





Sensibilisation continue : un vaste programme de sensibilisation et des partenariats locaux à travers la province pour encourager un recyclage sécuritaire, responsable et régulier des piles.





Ressources bilingues : des informations sur le programme, des conseils de sécurité et des outils de localisation disponibles en anglais et en français pour servir les communautés officiellement bilingues du Nouveau-Brunswick.





La sécurité avant tout : Appel à Recycler encourage la manipulation et le transport sécuritaires des piles usagées, notamment en recouvrant de ruban les piles au lithium et en les ensachant individuellement avant le dépôt.

« Ce programme soutient les ambitions environnementales du Nouveau-Brunswick en facilitant le recyclage des piles et batteries pour les familles et les entreprises de la province », a ajouté Joe Zenobio. « Avec nos partenaires du commerce de détail et des municipalités, nous offrons aux Néo-Brunswickois une solution fiable et provinciale qui garde les piles hors des sites d'enfouissement et maintient les matériaux précieux en circulation. »

Comment participer

Les résidents du Nouveau-Brunswick peuvent trouver leur point de dépôt le plus proche et découvrir quels types de piles sont acceptés en visitant le site Web Recyclez vos batteries, Canada! et en effectuant une recherche par code postal. Les entreprises et institutions intéressées à devenir partenaires de collecte peuvent également s'inscrire en ligne.

À propos d'Appel à Recycler Canada

Appel à Recycler est le principal organisme canadien de collecte et de recyclage des piles et des produits alimentés par piles. En tant que gestionnaire de confiance pour plus de 400 membres, dont des producteurs de piles jetables et rechargeables, Appel à Recycler répond aux obligations réglementaires tout en favorisant une économie circulaire.

L'organisme gère plusieurs programmes phares, dont Recyclez vos batteries, Canada ! pour les piles domestiques et celles des vélos électriques, Recyclez vos vapoteuses pour les dispositifs de vapotage à batterie au Québec, et le programme volontaire de récupération des batteries de véhicules électriques à l'échelle nationale.

Appel à Recycler opère des programmes approuvés dans les provinces suivantes : Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, Saskatchewan, Manitoba, Québec, Île-du-Prince-Édouard, le Yukon et Nouvelle-Écosse. Il agit également comme organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré en Ontario et en Alberta. Ses services couvrent les piles domestiques (jusqu'à 5 kg) et les batteries de transport électrique utilisées dans les vélos, trottinettes, planches à roulettes électriques, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 55 millions de kilogrammes de piles des sites d'enfouissement canadiens. L'organisme est engagé envers l'excellence en gestion environnementale et détient des certifications selon des normes mondialement reconnues, notamment R2v3, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 9001. Avec un réseau de plus de 15 000 points de collecte - incluant des détaillants majeurs et des sites municipaux - Appel à Recycler est un partenaire de confiance pour bâtir un Canada plus propre et durable.

