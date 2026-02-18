Plus de 8 millions de kilogrammes de piles recueillies en 2025, le total annuel le plus élevé de l'histoire de l'organisation

Des monuments s'illumineront partout au pays pour célébrer l'événement et rappeler aux Canadiens de recycler leurs piles

TORONTO, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale des piles, Appel à Recycler Canada célèbre une année marquante pour le recyclage des piles au Canada. En 2025 seulement, les Canadiens ont recyclé plus de 8 millions de kilogrammes de piles par l'entremise des programmes Appel à Recycler, soit le total annuel le plus élevé jamais atteint dans l'histoire de l'organisation. Cette réalisation marque également une étape nationale importante : plus de 60 millions de kilogrammes de piles et batteries ont été recueillis et recyclés à l'échelle du pays depuis la création de Call2Recycle, soit l'équivalent de 500 baleines bleues.

Plus de 8 millions de kilogrammes de piles recueillies en 2025, un record dans l'histoire de l'organisation Post this Plus de 8 millions de kilogrammes de piles et batteries ont été recyclés en 2025 par l’entremise des programmes Appel à Recycler (Groupe CNW/Call2Recycle Canada, Inc.) Une boîte de collecte pour les piles et batteries usagées dans le cadre du programme Recyclez Vos Batteries, Canada! d’Appel à Recycler. (Groupe CNW/Call2Recycle Canada, Inc.)

D'un océan à l'autre, les Canadiens démontrent que de petits gestes du quotidien peuvent entraîner de grands changements environnementaux. Afin de souligner cette réussite collective et d'encourager la poursuite des efforts, des monuments emblématiques à travers le pays s'illumineront ce soir pour célébrer la Journée nationale de la pile et appuyer le recyclage des piles et batteries, notamment :

La Place de la Colombie-Britannique

La Place du Canada

La Tour de Calgary

Le centre des conventions de Vancouver

La Tour CN

L'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse

L'Hôtel de ville de St. John's

La Grande Roue de Montréal

Les Chutes du Niagara

« Atteindre plus de 8 millions de kilogrammes recueillis en une seule année et dépasser les 60 millions de kilogrammes recyclés au total, alors que nous entamons fièrement notre 30e année, constitue un jalon extraordinaire. Cette réussite témoigne de l'engagement des Canadiens partout au pays qui choisissent de recycler de façon responsable afin de prévenir les risques d'incendie et de protéger notre environnement pour les générations futures », a déclaré Joe Zenobio, président et chef de la direction d'Appel à Recycler. « La Journée nationale des piles est l'occasion de reconnaître le rôle essentiel que jouent les piles dans notre vie quotidienne, ainsi que la responsabilité partagée que nous avons tous de les recycler adéquatement en fin de vie. »

Célébrée chaque année le 18 février, la Journée nationale des piles met en lumière l'importance du recyclage des piles et encourage les Canadiens à bien collecter, protéger et déposer leurs piles usagées dans l'un des milliers de points de collecte à travers le pays. Les matériaux récupérés grâce aux programmes d'Appel à Recycler Canada sont traités de manière responsable et réintégrés dans la chaîne de valeur pour une utilisation future, soutenant ainsi la transition du Canada vers une économie plus circulaire.

Grâce à un réseau pancanadien de plus de 15 000 points de dépôt pratiques, à des solutions de collecte innovantes axées sur la sécurité et à des efforts soutenus de sensibilisation du public, recycler ses piles n'a jamais été aussi simple pour les Canadiens. Trouvez le point de dépôt le plus proche de chez vous sur www.recyclezvosbatteries.ca.

À propos d'Appel à Recycler Canada

Appel à Recycler est le principal organisme canadien de collecte et de recyclage des piles et des produits alimentés par batterie. À titre d'organisme de gérance de confiance pour plus de 400 membres, incluant des producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables, Appel à Recycler gère plusieurs programmes de premier plan, notamment :

Recyclez vos batteries, Canada! pour les piles et batteries domestiques et de vélos électriques à l'échelle nationale.

pour les piles et batteries domestiques et de vélos électriques à l'échelle nationale. Recyclez vos vapoteuses pour les vapoteuses et cigarettes électroniques alimentées par batterie au Québec.

pour les vapoteuses et cigarettes électroniques alimentées par batterie au Québec. Récupération des batteries de véhicules électriques, dirigée par l'industrie à l'échelle nationale.

Appel à Recycler exploite des programmes approuvés par les provinces de Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Québec, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Yukon, et agit à titre d'organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré en Ontario et en Alberta.

Pour en savoir plus, visitez appelarecycler.ca.

SOURCE Call2Recycle Canada, Inc.

Contact média: Camille Vandeerstraeten - Directrice des communications, Appel à Recycler, Courriel : [email protected] | Téléphone mobile : 416-738-4032