Célébrer l'expression communautaire et la créativité à Calgary et dans le Sud de l'Alberta

Trente-six organismes voués aux arts et à la culture à Calgary et dans le Sud de l'Alberta reçoivent des fonds pour la présentation de festivals locaux, de séries de spectacles et plus encore

CALGARY, le 29 août 2019 /CNW/ - La créativité et les célébrations communautaires étaient à l'honneur aujourd'hui, à l'heure où l'honorable Kent Hehr, député de Calgary-Centre, a annoncé des investissements totalisant 1 450 300 dollars à l'appui de festivals locaux, des arts du spectacle et de célébrations communautaires à Calgary et dans le Sud de l'Alberta. M. Hehr a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Ces investissements profiteront à 36 organismes qui ont pour mandat de promouvoir les talents canadiens, de mieux faire connaître la scène culturelle florissante de l'Alberta, de stimuler la croissance économique et de renforcer les liens qui unissent les communautés. Parmi les nombreux bénéficiaires de ces fonds figurent le Pride Calgary Planning Committee, la One Yellow Rabbit Theatre Association et la Calgary Fireworks Festival Society. (Voir le document d'information ci-joint pour obtenir tous les détails.)

Ces fonds sont accordés par l'entremise du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine (DCAP) et du Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA).

Dans le budget de 2019, le gouvernement a annoncé l'octroi de plus de 50 millions de dollars pour appuyer toutes sortes de manifestations artistiques et culturelles, dont des séries de spectacles, des festivals et des célébrations partout au Canada. Les organismes admissibles ont reçu des fonds supplémentaires à la suite de ces investissements accrus, qui comprenaient 14 millions de dollars sur deux ans pour le programme DCAP et 16 millions de dollars pour le FCPA.



« C'est avec fierté que les Canadiens créent de la musique, de la danse, des arts visuels et des arts du spectacle. Nous accueillons des célébrations qui favorisent la diversité et l'inclusion, et nous nous rassemblons pour célébrer notre histoire commune de toutes sortes de façons. Notre gouvernement est fier d'investir dans le secteur de la création, parce que ces festivals, ces séries de spectacles et ces célébrations communautaires stimulent notre économie tout en renforçant notre identité, notre fierté et nos valeurs communes. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« C'est un plaisir pour moi d'annoncer l'engagement continu de notre gouvernement à l'égard des arts et de la culture à Calgary et dans le Sud de l'Alberta, particulièrement à l'occasion des célébrations de la fierté gaie à Calgary. Le milieu de la création de l'Alberta figure parmi les plus uniques et dynamiques du pays. Nous savons que les sommes investies dans les artistes, les spectacles et les festivals stimulent notre économie et renforcent notre sentiment de fierté civique. Ces fonds continueront d'aider des organismes des quatre coins de la province à prendre de l'expansion et à prospérer, et j'en suis très fier. »

- L'honorable Kent Hehr, député de Calgary-Centre

« Grâce à son programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, le ministère du Patrimoine canadien nous a beaucoup aidés à faire progresser notre festival et à célébrer la riche diversité multiculturelle qui caractérise Calgary. GlobalFest offre chaque année à plus de 20 associations ethnoculturelles locales une tribune qui leur permet de présenter leur culture par des spectacles et des costumes patrimoniaux, des pavillons culturels et des expériences culinaires. Les fonds ont également aidé GlobalFest à créer des programmes tels que The Canadian Cultural Mosaic, qui raconte l'histoire de la fondation du Canada tout en célébrant la contribution des nombreux groupes culturels à notre tissu national. Ces mêmes programmes suscitent l'intérêt d'organismes externes de la région qui ont discuté avec GlobalFest de la possibilité d'intégrer son programme multiculturel exceptionnel à leurs activités et à leurs installations. »

- M. Ken Goosen, producteur, Calgary Fireworks Festival Society (GlobalFest)

« Calgary est aujourd'hui une mosaïque florissante de cultures et de communautés, chacune contribuant de façon unique et puissante à l'âme de la ville. Les arts sont ce qui fait qu'une ville vaut la peine d'être habitée, et nos programmes ici à Arts Commons ne seraient pas possibles sans le soutien du gouvernement fédéral et du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Ce financement nous permet d'attirer sur nos scènes des artistes des quatre coins du monde. Grâce à Arts Commons Presents, nous offrons des occasions de spectacle à des artistes qui, normalement, ne pourraient pas se produire à Calgary, par exemple des artistes de l'Inde, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Nous offrons aussi une vitrine aux talentueux artistes de blues et de jazz du monde entier, ainsi qu'aux explorateurs de National Geographic Live à leur retour d'expédition. »

-- M. Greg Epton, chef du développement et codirecteur général par intérim, Arts Commons



Le volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine offre une aide financière aux groupes locaux qui organisent des festivals récurrents et présentent des œuvres d'artistes et d'artisans locaux ou des interprètes du patrimoine historique local. Ceci inclut les célébrations des communautés LGBTQ2+ et les célébrations culturelles autochtones.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA) fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le FCPA appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques. Grâce au FCPA, les Canadiens ont accès à des expériences artistiques professionnelles variées dans leurs communautés. Chaque année, le FCPA appuie environ 600 festivals artistiques, saisons de spectacles professionnels et autres activités liées à la présentation des arts dans plus de 250 villes ou communautés partout au pays.



Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Ville Organisme Projet Montant Blairmore Crownest Pass Economic

Development Board Crowsnest Pass Doors Open and Heritage

Festival 8 900 $ Calgary Beakerhead Creative

Society Beakerhead 94 000 $ Calgary Burc Intercultural Center Calgary Turkish Festival 12 700 $ Calgary Caribbean Community

Council of Calgary Carifest 15 000 $ Calgary Calgary Multicultural Arts

Society Fiestaval Latin Festival 40 000 $ Calgary Calgary International Film

Festival Society Calgary International Film Festival 37 400 $ Calgary Calgary Fireworks Festival

Society GlobalFest 102 500 $ Calgary Femme Wave Arts Society Femme Wave 2019 9 200 $ Calgary Jazz Is Society of Alberta JazzYYC Canadian Jazz Festival 11 000 $ Calgary Jazz Is Society of Alberta UN International Jazz Days 10 000 $ Calgary Lougheed House

Conservation Society Beltline Community Garden Festival 33 000 $ Calgary Latino Folkloric Society Mexifest 37 000 $ Calgary Pride Calgary Planning

Committee Calgary Pride 2019 41 200 $ Calgary Sled Island Arts Fellowship Sled Island Music & Arts Festival 53 500 $ Canmore Canadian Mountain Arts

Foundation Canmore Festival of Art and Creativity

(anciennement artsPeak) 15 100 $ Didsbury Mountain View Arts Society Mountain View Arts Festival 7 200 $ Drumheller Dancing with the Dinosaurs Dancing with the Dinosaurs 8 400 $ Lethbridge Allied Arts Council of Lethbridge Lethbridge Arts Days 5 500 $ Medicine Hat Miywasin Society of

Aboriginal Services The Hills Are Alive Music and Dance Cultural

Fest 2019 8 000 $ Taber Taber and District Chamber

of Commerce Taber Cornfest 7 500 $ TOTAL : 557 100 $

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Ville Organisme Projet Montant Banff The Banff Centre Presenting Series 137 500 $ * Calgary Bow Valley Music Club Bow Valley Music Club Concert Season 5 500 $ * Calgary Calgary Blues Music

Association Calgary Midwinter Bluesfest, Calgary

International Blues Festival 25 300 $ * Calgary Calgary Centre for

Performing Arts Arts Commons Presentation Series 104 500 $ * Calgary Calgary Pro Musica Society 2018-2019 and 2019-2020 Seasons 11 000 $ * Calgary Calgary Reggae Festival

Society Calgary International Reggae Festival

(ReggaeFest) 14 300 $ * Calgary Folk Festival Society of

Calgary Calgary Folk Music Festival, Block Heater

Festivals 132 000 $ * Calgary Jazz is Society of Alberta Illumin8 Series and JazzYYC Summer Festival 11 000 $ * Calgary One Yellow Rabbit Theatre

Association High Performance Rodeo-Calgary's

International Festival 170 500 $ * Calgary Sage Theatre Society The IGNITE! Festival for Emerging Artists 5 500 $ * Calgary Springboard Dance

Collective Calgary Society Fluid Festival / containR 33 000 $ * Calgary Wordfest Wordfest 2019 and 2020 Festivals and Outreach

Activities 77 000 $ * Canmore Canmore Folk Music

Festival Canmore Folk Music Festival 49 500 $ * Fort McLeod South Country Fair

Association South Country Fair #32-36 19 800 $ * High River High River Gift of Music

Society Classical Musical Programming and Education

in Rural Alberta 4 400 $ * Lethbridge The Lethbridge Jazz Society Lethbridge Jazz & Blues Festival 6 600 $ * Medicine Hat Esplanade Arts & Heritage

Centre (City of Medicine

Hat) Momentum 52 800 $ * Medicine Hat Medicine Hat Jazz Society Medicine Hat JazzFest 33 000 $ * TOTAL : 893 200 $

*Remarque : Le bénéficiaire pourrait être jugé admissible à un montant supplémentaire.

