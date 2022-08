MONTRÉAL, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - Cet automne, le Palais des congrès célèbrera le 20e anniversaire de son iconique verrière, inaugurée à l'occasion de son agrandissement en 2002.

Devenu au fil des ans un incontournable du paysage architectural montréalais, ce véritable kaléidoscope a été conçu lors de l'agrandissement du Palais en 2002. Sa réalisation, confiée à Hal Ingberg, a été supervisée par trois firmes d'architectes : Tétreault Parent Languedoc et associés ; Saia Barbese Topouzanov, architectes ; et Ædifica.

Verrière du Palais des congrès de Montréal (Groupe CNW/Palais des congrès de Montréal)

Symbole d'ouverture vers l'effervescence de la métropole, tout en transparence et en lumière, la verrière du Palais apparaît comme un vitrail intemporel pour le public, les touristes et les travailleurs du centre-ville.

Un concours pour célébrer 20 années hautes en couleur

Pour célébrer le 20e anniversaire de sa verrière colorée, le Palais lance un concours photo ouvert au grand public du 19 août au 30 septembre 2022.

Professionnels et amateurs sont invités à déposer leur photographie via un formulaire en ligne sur le site Web du Palais. Tous les détails du concours sont disponibles dès maintenant sur : Concours « La verrière a 20 ans ! »

Deux prix seront décernés à l'issue du concours, dont l'un permettra au gagnant ou à la gagnante de voir sa photographie exposée dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire du Palais au printemps 2023.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Accueillant plus de 350 événements par année, le Palais génère des retombées économiques, sociales et culturelles majeures pour les communautés du tourisme, des affaires et de la recherche. Véritable précurseur, le Palais a créé le Lab événementiel, qui réinvente les congrès main dans la main avec de jeunes entreprises parmi les plus innovantes de l'industrie. Chef de file en matière de développement durable et d'impact social, le Palais compte parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre. Reconnu pour son engagement envers la relève, les arts et le milieu communautaire, le Palais déploie un environnement dynamique, novateur et tourné vers le futur. Visitez http://congresmtl.com.

