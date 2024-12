OTTAWA, ON, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Il y a un an, le gouvernement du Canada a lancé l'un des plus importants programmes sociaux du pays à ce jour, le Régime canadien de soins dentaires (RCSD). Depuis son lancement, le RCSD a amélioré la vie de millions de Canadiennes et Canadiens en élargissant l'accès à des soins dentaires abordables. Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé que la couverture de plus de 3 millions de Canadiens a été approuvée dans le cadre du RCSD. Depuis que l'accès aux services a commencé en mai, il y a environ six mois, plus de 1,2 million de Canadiennes et Canadiens ont déjà reçu des soins.

À l'occasion de cette étape importante, la population canadienne et les fournisseurs de soins buccodentaires soulignent comment le RCSD aide les patients à retrouver leur confiance en eux et leur sens de la dignité, et à vivre sans douleur buccodentaire. Le RCSD leur apporte également un soulagement financier, permettant aux Canadiennes et Canadiens admissibles d'économiser en moyenne 791 $ en couvrant une vaste gamme de soins buccodentaires.

Un facteur clé de la réussite de cette première année a été le dévouement des professionnels de la santé buccodentaire qui offrent des soins aux patients partout au pays. À ce jour, plus de 90 % (23 567) des dentistes, des denturologistes, des hygiénistes dentaires et des spécialistes dentaires actifs au Canada, y compris ceux qui travaillent dans des établissements d'enseignement, soignent des patients couverts par le RCSD. Le gouvernement du Canada s'est engagé à continuer de travailler avec les fournisseurs de services d'un bout à l'autre du pays pour assurer la mise en œuvre efficace du RCSD.

Le RCSD est actuellement ouvert aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux adultes titulaires d'un certificat fédéral valide pour le crédit d'impôt pour les personnes handicapées pour 2023 et aux enfants de moins de 18 ans. Des détails supplémentaires sur la présentation d'une demande pour tous les résidents canadiens admissibles restants seront communiqués en 2025.

Pour en savoir plus, visitez Canada.ca/dentaire.

Citations

« Alors que le RCSD célèbre son premier anniversaire, j'ai pu constater à quel point ce régime a vraiment changé la vie des Canadiens admissibles. Grâce à ce plan, les personnes peuvent désormais bénéficier des soins d'un professionnel de la santé buccodentaire dès maintenant plutôt que de devoir passer une nuit aux urgences pour une infection récurrente plus tard. Pour beaucoup, cet accès aux traitements de santé buccodentaire signifie plus que des dents en meilleure santé; c'est un retour à un état de bien-être et c'est un sentiment renouvelé d'espoir et de dignité. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Plus de trois millions de Canadiens sont maintenant inscrits au Régime canadien de soins dentaires et se rapprochent d'une visite chez le dentiste et des soins de santé bucco-dentaire dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Il s'agit d'un programme transformateur qui fait une différence dans la vie des Canadiens. Au Québec et dans tout le pays, personne ne devrait avoir à choisir entre aller chez le dentiste et payer ses factures. Nous pouvons tous célébrer cette étape importante et le premier anniversaire du régime et nous réjouir à l'idée qu'un plus grand nombre de Canadiens obtiendront le sourire qu'ils méritent. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Plus de trois millions de Canadiens ont soumis une demande pour bénéficier du Régime canadien de soins dentaires, et plus d'un million d'entre eux reçoivent déjà des soins essentiels. Ce programme déterminant permet aux familles d'économiser, en moyenne, 791 $ par personne et par année. Service Canada a conçu un processus simple, accessible et convivial pour présenter facilement une demande. »

L'honorable Terry Beech

Ministre des Services aux citoyens

Coordonnées : Matthew Kronberg, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 343-552-5654; Relations avec les médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]