STEPHENVILLE, NL, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui a eu lieu la cérémonie d'ouverture de Ne'ata'q Place, un refuge pour les femmes et les enfants autochtones de Terre-Neuve. Initiative du Newfoundland Aboriginal Women's Network Inc. (NAWN), ce refuge offrira un lieu sûr et de confiance aux femmes et aux enfants autochtones victimes de violence familiale.

La directrice de Ne'ata'q House, Michelle Skinner, la ministre Hutchings, au nom de la ministre Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, des membres de la communauté et des représentants de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et de Services aux Autochtones Canada (SAC) ont célébré l'ouverture de Ne'ata'q Place.

En mi'kmaq, Ne'ata'q signifie « le soleil se lève ». Le refuge offrira des logements de transition et des services de soutien, notamment des conseils en matière de santé mentale, le développement des aptitudes à la vie quotidienne, le soutien de la culture autochtone et des conseils sur le système. Les services seront fournis dans un milieu accueillant, semblable à un foyer, et le travail sera ancré dans les valeurs et les traditions micmaques traditionnelles, tout en mettant l'accent sur des soins adaptés sur le plan culturel et tenant compte des traumatismes.

Offrant des séjours de plus longue durée que les centres d'hébergement d'urgence, le refuge peut accueillir des personnes pour une période allant jusqu'à 6 mois. Le refuge comprendra 6 chambres éclairées et aérées avec des cuisinettes indépendantes. Deux (2) des unités, l'une simple et l'autre double, sont entièrement accessibles.

Le financement de Ne'ata'q Place est assuré conjointement par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, Services aux Autochtones Canada et la ville de Stephenville.

Ne'ata'q Place devrait ouvrir ses portes en novembre 2024.

Citations

« En travaillant de concert avec nos partenaires dévoués, nous avons construit plus qu'un refuge; nous avons jeté un pont entre l'adversité et la force, entre l'incertitude et l'espoir. »

Aînée Odelle Pike, docteure en droit

Présidente du Newfoundland Aboriginal Women's Network

« Nous appuyons la sécurité et le bien-être des femmes et des enfants autochtones touchés par la violence familiale. Ne'ata'q Place offrira un havre de paix consacré à des soins culturellement appropriés et tenant compte des traumatismes. Nous félicitons et célébrons le Newfoundland Aboriginal Women's Network pour le travail qu'il accomplit en vue d'offrir une bonne voie à suivre. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'investissement d'aujourd'hui, nous fournissons de nouveaux logements abordables aux Autochtones ainsi qu'aux femmes et aux enfants qui fuient la violence familiale ici même à Stephenville. C'est l'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de s'assurer à ce que personne ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Gudie Hutchings

Ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Faits en bref

Le Newfoundland Aboriginal Women's Network Inc. (NAWN) est une organisation sans but lucratif qui s'efforce de promouvoir, d'améliorer et de favoriser la santé, le bien-être social, éducatif, culturel et politique des femmes autochtones de la partie insulaire de la province de Terre-Neuve.

Le financement du projet comprend : 3 644 700 $ du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones de la Stratégie nationale sur le logement; 40 000 $ du gouvernement fédéral dans le cadre du financement initial de la Société canadienne d'hypothèques et de logement; un financement opérationnel continu de la part de Services aux Autochtones Canada; 150 000 $ en capital foncier de la part de la Ville de Stephenville .



Liens connexes

Newfoundland Aboriginal Women's Network to get 6 new transitional housing units (newswire.ca) (non disponible en français)

Newfoundland Aboriginal Women's Network Inc. (non disponible en français)

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias : Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]; Michelle Skinner, Directrice de Ne'ata'q House, 709-721-0474, [email protected]