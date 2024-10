- L'artiste folk pop bilingue Gabriel Fredette, du Québec, entre dans l'histoire du programme et remporte le Grand Prix...

TORONTO, le 17 oct. 2024 /CNW/ - La scène musicale canadienne continue de briller, et les talents émergents font des vagues dans tout le pays. Aujourd'hui, cinq musiciens exceptionnels ont été nommés lauréats de la 12e édition annuelle du programme des musiciens émergents de l'Allée des célébrités canadiennes et RBC. Conçu pour aider les artistes canadiens en herbe à nouer des liens avec l'industrie, à bénéficier d'un mentorat et à se produire sur scène, le programme a reçu 1 000 candidatures provenant de toutes les provinces et de tous les territoires, ce qui témoigne de l'étendue et de la force du paysage musical canadien.

Choisis par un panel de juges de l'industrie, qui ont examiné l'originalité, la créativité et le talent de chaque candidature, les lauréats de cette année représentent un mélange dynamique de talents qui mettent en valeur la richesse de la diversité culturelle du Canada. Le lauréat du grand prix est entré dans l'histoire du programme en devenant le premier musicien à gagner avec une chanson en français.

Les lauréats du programme des musiciens émergents de l'Allée des célébrités canadiennes et RBC 2024 sont les suivants :

Lauréat du grand prix :

Gabriel Fredette (Saint-Hyacinthe, Québec) - Premier musicien à gagner avec une chanson en français.

Deuxième prix :

Dallas (Toronto, Ontario) - Plus de 37 millions de streams et plus de 200 000 vues sur YouTube, et ce n'est pas fini.

Lauréats du troisième prix

Jackie Art (Calgary, Alberta) - Artiste noir britanno-canadien qui captive le public avec son mélange de R&B, de grime et de danse.

Mint Simon (Montréal, Québec) - Fier de son identité queer, leur musique mélange la pop des années 80 et 90.

Tiger Balme (Toronto, Ontario) - Groupe alt-indie qui réunit batterie, guitare et basse avec vibraphone, harpe et harmonies.

En tant que gagnant du grand prix, Gabriel Fredette reçoit un prix en espèces de 20 000 $, des occasions de se produire en exclusivité lors des événements de l'Allée des célébrités canadiennes, y compris l'événement de célébration de l'Allée des célébrités canadiennes qui aura lieu le 20 novembre à Toronto, du temps d'enregistrement en studio privé dans les célèbres studios Metalworks, et plus encore. Le gagnant du deuxième prix reçoit un prix en espèces de 10 000 $, et chacun des gagnants du troisième prix reçoit 5 000 $.

Visitez le site EmergingMusician.ca pour obtenir le communiqué complet, y compris les détails des prix et les citations.

