MONTRÉAL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Les usagères et usagers l'ont déjà remarqué, les passages du REM sont plus espacés et l'utilisation d'unités simples (REM courts) est plus fréquente ces derniers jours. Ces situations s'expliquent par un manque temporaire de disponibilité des voitures de notre fournisseur Alstom, ce qui affecte la qualité du service.

Nous comprenons la frustration de nos usagers, c'est la raison pour laquelle, dans les jours à venir, le REM aura des passages moins fréquents, mais en continu, hors des heures de grande fréquentation, de manière à assurer une continuité du service et à préserver le nombre de voitures disponibles pour les déployer en heure de pointe.

Entretemps, le rythme de maintenance est augmenté afin de ramener le plus grand nombre de voitures en service le plus rapidement possible.

Ajustements nécessaires aux systèmes hivernaux d'Alstom

Tel que communiqué en début de semaine, les voitures du REM, fournies et entretenues par Alstom, doivent faire l'objet d'une maintenance accrue. La principale cause de cette situation regrettable est le système hivernal utilisé lors des périodes de chute de neige. Les équipes ont constaté que l'utilisation régulière de ce système demande un entretien plus fréquent des roues des voitures d'Alstom. Les trains fonctionnent, mais l'augmentation de la fréquence d'entretien affecte momentanément le nombre de voitures en service, entraînant ainsi un délai plus grand entre les passages.

Dans le cadre du projet REM, nous avons sélectionné un fournisseur de matériel roulant selon un processus rigoureux qui repose sur des critères de performance clairs, incluant un fonctionnement précis des trains, en toute saison, sur l'ensemble du réseau.

S'engager à faire plus et mieux

Pendant cette période, des communications fréquentes seront faites avec les usagers par le biais des plateformes numériques (site web et médias sociaux) pour les tenir informés de l'état du service en amont de leurs déplacements et une fois dans le réseau. Notre opérateur GPMM, formé des entreprises Alstom et AtkinsRéalis, doit accompagner plus efficacement les usagers et déployer des solutions durables afin que les messages soient acheminés aux usagères et aux usagers.

CDPQ Infra s'engage à prendre des mesures concrètes pour que l'expérience des clients retrouve le niveau de qualité attendu de nos usagères et usagers et s'engage également à revenir vers la population pour rendre compte des solutions apportées.

