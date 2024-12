QUÉBEC, le 19 déc. 2024 /CNW/ - CDPQ Infra annonce la publication d'un avis au marché dans le cadre du projet TramCité afin de permettre à l'industrie de se préparer adéquatement aux différentes phases des processus d'approvisionnement de ce projet d'envergure. Le projet TramCité est un nouveau réseau de tramway de 19 km, incluant 29 stations, qui reliera les secteurs Le Gendre, Sainte-Foy, Université Laval, colline Parlementaire, Saint-Roch et Charlesbourg de la ville de Québec. Cette étape importante dans la planification du projet suit la conclusion d'une entente intervenue entre CDPQ Infra et le gouvernement du Québec pour la mise en œuvre du projet.

CDPQ Infra invite les entreprises locales et internationales à s'informer sur les processus d'approvisionnement de ce projet qui sera développé en mode conception-construction progressive (CCP). La construction doit commencer en 2027, pour une mise en service en 2033.

La gouvernance et les exigences des processus d'approvisionnement seront conformes aux meilleures pratiques de l'industrie et aux politiques d'approvisionnement de CDPQ Infra afin d'assurer un traitement équitable, transparent et impartial à toutes les parties intéressées. Une séance d'information se tiendra le 19 février 2025 de 10 h à 12 h dans la ville de Québec.

Pour plus d'informations sur le projet TramCité et pour accéder à l'avis au marché, veuillez visiter le site web de CDPQ Infra au lien suivant.

Fondée en 2015, CDPQ Infra est une filiale à propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Notre équipe multidisciplinaire agit à titre de maître d'œuvre de grands projets d'infrastructures, en concertation avec les communautés et autorités compétentes. Véritable concentré d'expertise technique et de capacité financière, nous assumons la responsabilité pour les phases de planification, de financement, de réalisation et d'exploitation des projets d'infrastructures et de mobilité de demain, au Québec et ailleurs.

