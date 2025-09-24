PÉKIN, 24 septembre 2025 /CNW/ - Le matin du 21 septembre, le concours 2025 « Watermelon Baby: I Am an Heir to Chinese Culture Talent », s'est déroulé au Grand théâtre Jinpinghu du Pinghu Media Center. L'événement comprenait un programme de spectacles vocaux, de danse, de théâtre et d'autres présentations. Le concours « Watermelon Baby » est un événement phare de la Fête des lanternes sculptées dans des pastèques à Pinghu, qui est devenue au fil des ans un festival public qui attire une large participation communautaire. Cette année encore, le concours a eu son lot de moments forts. Lors des phases préliminaires, près de 100 jeunes participants ont livré des prestations individuelles mettant en valeur une variété de compétences artistiques. Lors des finales, 12 participants sont montés sur scène pour illustrer toute la vitalité et la créativité de la jeune génération chinoise.

Watermelon Baby Comment saisir tout le charme de la Fête des lanternes de Pinghu cette année

Cette année, la Fête des lanternes de Pinghu s'est déroulée sous le thème « Innovation et percée : construire des rêves à Pinghu ». Le programme comprenait plus de 20 activités réparties dans trois sections : « Un nouveau voyage dans les nuages », « Mille voiles dans la splendeur » et « Des lanternes illuminant le ciel étoilé ». Les événements se sont déroulés du 19 au 22 septembre.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2780697/1.mp4

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2780698/2.mp4

