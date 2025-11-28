Première mondiale du documentaire « Liangzhu : A Dialogue across World Civilizations »

BEIJING, 28 novembre 2025 /CNW/ - Pour faire progresser l'Initiative pour la civilisation mondiale et enrichir les échanges culturels entre la Chine et le reste du monde, le Centre d'outre-mer du ZMG (ZTV-WORLD) a produit le documentaire de communication internationale « Liangzhu : A Dialogue across World Civilizations », l'édition brésilienne et l'édition des réalisations, qui seront diffusées simultanément sur de multiples plateformes mondiales à compter d'aujourd'hui, présentant la beauté de l'imagerie chinoise pour jeter les bases de la communication entre les civilisations.

Le documentaire est basé sur la série d'événements d'échanges culturels « Liangzhu : A Dialogue across World Civilizations ». Il suit le parcours dynamique de la civilisation chinoise lorsqu'elle rencontre, comprend et interagit avec d'autres civilisations du monde, en ayant comme trame narrative l'apprentissage mutuel entre les civilisations. Grâce à des dialogues stimulants entre les civilisations, des interactions immersives avec les jeunes et des expositions thématiques colorées, le documentaire présente la sagesse ancienne et la valeur contemporaine incarnée dans la culture de Liangzhu, mettant en valeur la nature ouverte et inclusive de la civilisation chinoise et la conscience culturelle de bâtir une communauté avec un avenir commun pour l'humanité. Il injecte une force culturelle profonde dans la promotion des échanges et de l'apprentissage mutuel entre les civilisations, renforçant ainsi l'amitié entre les peuples des différents pays.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2833594/Video_1.mp4

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2833595/Video_2.mp4

SOURCE CCTV+

PERSONNE-RESSOURCE : Administrateur des relations publiques, [email protected]