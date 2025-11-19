BEIJING, 19 novembre 2025 /CNW/ - Du 15 au 16 novembre, la pièce de théâtre originale à grande échelle Searching for Doolittle, produite conjointement par le service de la publicité du comité municipal du PCC à Quzhou et la China Coal Mine Art Troupe, a fait ses débuts à Quzhou. La pièce est adaptée de l'événement historique survenu en 1942 : le raid de Doolittle et le sauvetage de ses aviateurs.

En avril 1942, le lieutenant-colonel James H. Doolittle a mené une frappe aérienne réussie à Tokyo. Le plan d'origine prévoyait le retour des avions à l'aéroport de Quzhou. Comme ils manquaient de carburant, les pilotes ont été forcés de survoler certaines régions, notamment Hangzhou, Ningbo et Quzhou dans la province du Zhejiang, ainsi que certaines parties de la province du Jiangxi. Soixante-quinze aviateurs américains ont été secourus par des soldats et des civils chinois dans un effort courageux, salués comme l'un des sauvetages les plus miraculeux de la Seconde Guerre mondiale.

S'appuyant sur le contexte de ce sauvetage courageux, la pièce raconte l'épopée héroïque du peuple de Quzhou qui a sauvé les aviateurs américains et adopte les points de vue d'agriculteurs locaux généreux, d'étudiants patriotiques de la National Southwestern Associated University et des travailleurs civils qui ont contribué à la construction de l'aérodrome.

Cette année marque le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. La première de Searching for Doolittle en ce moment significatif constitue non seulement un hommage artistique, mais aussi un effort dynamique pour raconter avec justesse les histoires de la Chine et promouvoir les échanges et l'apprentissage mutuel entre les civilisations.

Après sa première à Quzhou, la pièce sera retravaillée et présentée à Beijing, à Hangzhou et dans d'autres villes, faisant découvrir ce chapitre historique à un public plus large et veillant à ce que l'héritage de l'amitié entre les peuples chinois et américain soit transmis aux générations futures.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2826003/IMG_4876.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2826004/IMG_4875.jpg

