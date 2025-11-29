BEIJING, le 29 nov. 2025 /CNW/ - Breton Technology a dévoilé sa nouvelle génération de camions miniers autonomes autonomes 9M145E, ce qui marque une étape importante vers la refonte du paysage en matière d'ESG des activités d'exploitation minière mondiales. La nouvelle plateforme, conçue de A à Z sans cabine de conducteur, intègre l'électrification, l'autonomie et la répartition intelligente dans un système unifié. Au-delà des progrès technologiques, le lancement témoigne d'une transition plus large de l'industrie : les sociétés minières harmonisent de plus en plus leurs décisions opérationnelles avec les objectifs de développement durable, les engagements en matière de sécurité et les attentes réglementaires.

Un point saillant de ce lancement est la percée en matière de performance du nouveau système de conduite autonome de Breton : les résultats sur le terrain montrent que son autonomie de bout en bout offre une efficacité opérationnelle qui dépasse maintenant la conduite manuelle, un point d'inflexion qui redéfinit le rôle de l'autonomie dans l'exploitation minière durable.

Faire progresser les objectifs climatiques et environnementaux grâce à la décarbonisation systématique

Le nouveau camion minier autonome de Breton repose sur une architecture électrique optimisée pour les opérations à longue distance et à charge élevée. Grâce à l'accès à l'énergie renouvelable, que ce soit au moyen de systèmes de stockage d'énergie solaire sur place ou d'approvisionnement régional en énergie propre, les camions électriques peuvent réduire considérablement les émissions de portée 1 associées à la combustion de diesel.

Comme l'autonomie offre maintenant une productivité plus élevée que celle des moteurs humains, les mines peuvent réduire davantage leurs émissions par unité de production, ce qui permet de réduire l'intensité en carbone non seulement grâce à l'énergie propre, mais aussi grâce à une efficacité opérationnelle supérieure.

Renforcer la sécurité en éliminant l'exposition aux risques liés à l'humain

Le camion autonome de Breton éloigne complètement l'opérateur des environnements dangereux, éliminant ainsi les risques associés à la fatigue, à la conduite de nuit, aux températures extrêmes et au terrain instable.

L'efficacité accrue des opérations autonomes améliore également la sécurité indirectement et réduit les risques liés à la fatigue dans l'ensemble de la chaîne logistique.

Améliorer la gouvernance grâce à la transparence des données et à des opérations prévisibles

La plateforme intelligente de répartition et de gestion de flotte de Breton introduit un niveau de transparence opérationnelle qui soutient des pratiques de gouvernance plus rigoureuses. Cette transparence renforce les cadres de gouvernance internes en permettant la prise de décisions fondées sur des données, en réduisant la dépendance à l'égard des rapports manuels et en facilitant la détection et le traitement des écarts opérationnels.

Favoriser la création de valeur à long terme pour l'exploitation minière durable

Le camion minier électrique autonome de Breton offre aux sociétés d'exploitation minière une voie pour harmoniser l'efficacité opérationnelle avec les engagements ESG, sans compromettre la productivité.

En intégrant l'électrification, l'autonomie et l'optimisation au niveau du système, la solution aide les sociétés d'exploitation minière à réduire les coûts d'exploitation du cycle de vie, à stabiliser la production, à améliorer la structure de la main-d'œuvre et à accélérer les progrès vers les objectifs de carboneutralité.

La plateforme autonome de prochaine génération de Breton marque un passage de « puissance traditionnelle + conduite manuelle » à « énergie propre + systèmes intelligents », offrant une feuille de route plus réaliste, plus prévisible et plus conforme aux facteurs ESG pour le secteur minier mondial.

