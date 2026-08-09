CCTV+ : Ouverture du Congrès international des sciences fondamentales à Pékin

PÉKIN,/CNW/ -- Le Congrès international des sciences fondamentales (ICBS) 2026 s'est ouvert dimanche à Pékin, attirant plus de 1 000 participants, dont des scientifiques, des chercheurs et de jeunes universitaires chinois et étrangers.

2026 International Congress of Basic Science Opens in Beijing

Sous le thème « Faire progresser la science fondamentale pour l'humanité », l'événement de deux semaines accueillera plus de 500 séances universitaires couvrant toutes les branches et orientations interdisciplinaires de la science fondamentale, ainsi que des sujets frontaliers tels que le raisonnement génératif à grand modèle, la vision informatique, l'interaction homme-ordinateur et l'information quantique.

Des scientifiques internationaux de premier plan donneront des conférences sur les sciences fondamentales et les rapports sur les prix de la science frontalière afin de partager les dernières percées mondiales et de promouvoir l'innovation collaborative multidisciplinaire.

Diverses activités seront également organisées pendant le congrès, y compris des dialogues universitaires de haut niveau, des activités de mobilisation des jeunes et des programmes d'échanges culturels et scientifiques.

Les dialogues universitaires de haut niveau présenteront « Nuit des mathématiques », « Nuit de la physique » et « Nuit de l'ingénierie », réunissant les lauréats de la médaille Fields et du prix Turing pour discuter des tendances frontalières.

Le nouveau Forum des femmes scientifiques invitera des chercheuses exceptionnelles à partager leurs expériences de carrière et à discuter des possibilités et des défis de la recherche scientifique, dans le but d'inspirer davantage de chercheuses à atteindre de nouveaux sommets en science.

Le congrès accueillera également un forum consacré aux sciences fondamentales et à l'IA, qui permettra d'aborder en profondeur les principaux obstacles et les pistes de percées futures en matière de théorie de l'IA, ainsi que les tendances du secteur.

De plus, l'événement mettra en vedette « Tsinghua Day », qui invitera des mathématiciens et des physiciens de premier plan à l'Université de Tsinghua pour dialogues avec des étudiants, les encourageant à s'engager dans les sciences fondamentales et à explorer l'inconnu.

Au cours du congrès, une visite intitulée « Explorer Huairou » sera organisée afin d'inviter des experts du monde entier à découvrir la Cité des sciences de Huairou, le Centre international de conférences, la Grande Muraille de Mutianyu, la Vallée internationale de l'animation de la Grande Muraille et la Ferme du Docteur.

La visite offrira aux chercheurs internationaux un aperçu de la vitalité de l'innovation et de l'écosystème de recherche du centre national des sciences, ainsi que du charme naturel et du patrimoine culturel de Huairou.

Elle montrera également comment la science et la technologie favorisent la revitalisation rurale, mettant en valeur les réalisations de Huairou et son développement de grande qualité en tant que zone de démonstration stratégique d'intégration scientifique et technologique de classe mondiale.

Cette année marque la quatrième édition de l'ICBS organisée à Pékin. Cet événement est organisé conjointement par le gouvernement municipal de Pékin, le ministère des Sciences et de la Technologie, l'Association chinoise pour la science et la technologie et le Consortium international des mathématiciens chinois.

SOURCE CCTV+

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