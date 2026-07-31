CCTV+ : Heure de Pékin : Une journée au rythme de Pékin

PÉKIN, 31 juillet 2026 /CNW/ -- Que signifie vivre à « l'Heure de Pékin » ?

Des tambours matinaux de la tour du Tambour aux boutiques cachées des anciens hutongs, d'un déjeuner traditionnel pékinois au regain d'activité du temple Longfu, jusqu'à une séance de cinéma en plein air à la tombée de la nuit, ralentissez le rythme et découvrez comment Pékin fait de son histoire une composante de la vie quotidienne.

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SOURCE CCTV+

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