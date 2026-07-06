CCTV+ : Bonjour, Pékin ! Quand l'ancien rencontre le moderne

PÉKIN, 6 juillet 2026 /CNW/ - Que se passe-t-il lorsque le patrimoine ancestral de Pékin rencontre l'énergie tournée vers l'avenir de la ville ? Au départ de la Section de la Grande Muraille de Mutianyu, le parcours offre une vue inattendue sur la ville : technologie, esthétique villageoise, espaces cachés et scène mondiale. En une seule journée, découvrez Pékin, une capitale antique tournée vers l'avenir, qui ne se résume pas à son histoire.

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