CCTV+ : Bonjour Pékin ! Une ville animée par les arts de la scène

PÉKIN, 18 juillet 2026 /CNW/ -- Où pouvez-vous découvrir les arts de la scène de Pékin en une seule journée ? Dans davantage d'endroits que vous ne le pensez. Des expériences gastronomiques immersives à l'opéra centenaire en passant par des concerts sur le toit et des spectacles en bord de rivière, découvrez comment Pékin transforme les lieux du quotidien en scènes inoubliables. Ici, la culture n'est pas quelque chose que l'on se contente d'observer, c'est une expérience dans laquelle on s'immerge.

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SOURCE CCTV+

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