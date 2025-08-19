BEIJING, 19 août 2025 /CNW/ -- La troisième tournée de la série « Chine Up Close : Zhejiang Tour » de CGTN s'est récemment arrêtée à Pinghu pour donner un aperçu de comment cette ville établit un équilibre entre la croissance économique et un avantage créatif moderne.

La série China Up Close, lancée en 2024 par le China Global Television Network (CGTN), continue de mettre en valeur une transformation novatrice en Chine. Depuis ses débuts en 2024, le programme suit l'évolution d'histoires de développement dans de nombreuses provinces, dont le Fujian et le Shanxi.

La délégation de représentants des médias comprenait près de 70 journalistes et rédacteurs en chef de 11 pays et régions, dont le Kazakhstan, l'Espagne, la Malaisie et la Bulgarie. Aux côtés de CGTN, les journalistes ont utilisé leurs appareils photo et leurs carnets de notes dans la région, dans le but de présenter l'attrait distinctif de Pinghu sous de multiples angles, soit l'agriculture soutenue par la technologie, la revitalisation rurale et les progrès industriels issus de la collaboration mondiale.

Leur itinéraire comprenait le projet de tourisme rural « Wildwoods & Creek » dans le canton de Xincang, le parc d'innovation agrotechnologique dans le domaine de l'AIoT dirigé par Zhejiang Houji Intelligent Technology, le projet Rowing Town, et les installations du fabricant aérospatial Hwahoo qui reflètent différents aspects de la stratégie de développement de Pinghu. Ces visites ont permis au groupe d'être témoin de la façon dont Pinghu allie le patrimoine rural aux progrès technologiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2751587/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2751588/image_2.jpg

SOURCE CCTV+

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]