PÉKIN, le 4 janv. 2026 /CNW/ -- Au cours de l'année écoulée, le président chinois Xi Jinping s'est rendu à plusieurs reprises sur le terrain, au cœur des sites de production, précisant les percées déterminantes et les principales orientations du développement de nouvelles forces productives de haute qualité.

Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale, a accordé une grande importance au développement de l'IA et a formulé une série d'instructions importantes au cours de l'année.

En avril 2025, le Bureau politique du Comité central du PCC a tenu une séance d'étude de groupe axée sur le renforcement du développement et de la réglementation de l'IA.

Au cours de la session, Xi Jinping a souligné la nécessité de faire progresser de manière globale l'innovation technologique, le développement industriel et le renforcement des applications dans l'IA, d'améliorer les systèmes et les mécanismes de réglementation et de maintenir fermement l'initiative en matière de développement et de gouvernance de l'IA.

Seulement quatre jours après la séance d'étude de groupe, Xi Jinping s'est lancé dans un voyage pour en apprendre davantage sur le développement de l'IA.

Lors de sa tournée d'inspection à Shanghai à la fin du mois d'avril dernier, il s'est rendu au Centre d'innovation modèle de la Fondation de Shanghai.

« Cette initiative en matière d'IA s'inscrit dans le cadre de nos efforts visant à faire progresser la modernisation de la Chine, à faire de la Chine un pays fort et à réaliser la grande cause du rajeunissement national, et l'espoir réside en vous tous », a déclaré le président.

Lors d'une tournée d'inspection chez Bensteel Group dans la province de Liaoning au nord-est de la Chine en janvier dernier, Xi Jinping a souligné que l'industrie sidérurgique est une industrie fondamentale importante du pays, cruciale pour son économie réelle.

Lors de l'inspection au mois de mai de Luoyang Bearing Group dans la ville de Luoyang, dans la province du Henan au centre de la Chine, Xi Jinping a déclaré que la fabrication moderne repose sur l'apport des sciences et des technologies.

« La Chine a toujours adhéré à la voie du développement de l'économie réelle. De la dépendance passée aux allumettes importées, au savon et au fer, jusqu'à devenir le plus grand pays manufacturier au monde avec les catégories industrielles les plus complètes, nous avons suivi la bonne voie. Pour réaliser véritablement la modernisation chinoise, nous devons continuer à renforcer le secteur manufacturier et maîtriser les technologies de fabrication de manière indépendante », a déclaré le président.

Lors d'une conversation avec des travailleurs de la Yangquan Valve Co., Ltd pendant sa tournée d'inspection dans la province du Shanxi au nord de la Chine en juillet dernier, Xi Jinping a déclaré que l'économie réelle ne devrait pas être abandonnée, pas plus que les industries traditionnelles, tout en mettant l'accent sur la transformation industrielle et la modernisation par l'innovation technologique.

