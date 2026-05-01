PÉKIN, 1er mai 2026 /CNW/ - La Chine attire un nombre croissant de visiteurs internationaux grâce à ses politiques élargies d'exemption de visa et à ses arrangements de transport en commun de 240 heures, ce qui en fait une destination touristique de choix pour les voyageurs étrangers qui visitent, profitent de son charme culturel et goûtent ses délicieux délices.

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Avec les dernières expansions de ses politiques, la Chine offre désormais une exemption unilatérale de visa aux détenteurs de passeports de 50 pays, un accès mutuel sans visa dans 29 pays et des privilèges de transit de 240 heures aux voyageurs de 55 pays.

La capitale de Pékin est devenue l'une des destinations incontournables pour de nombreux visiteurs étrangers désireux de découvrir sa riche histoire, d'admirer ses monuments emblématiques et de profiter de tout ce qu'elle a à offrir.

Parmi ceux qui ont profité de la politique d'exemption de visa, il y avait un voyageur étranger nommé Julian. Après avoir atterri à l'aéroport international Daxing de Beijing, il est passé par un processus d'immigration rapide via la politique d'exemption de visa de transit pour entrer en Chine en toute simplicité. Après avoir effectué toutes les procédures à l'aéroport, Julian a choisi de prendre l'Airport Express pour se rendre au centre-ville, évitant ainsi le trafic à l'heure de pointe pendant ce trajet de près de 45 kilomètres.

Après avoir atteint le centre-ville, Julian était impatient d'essayer sans doute la spécialité la plus célèbre de Pékin, l'incontournable canard laqué de Pékin , avant de reprendre son voyage.

Julian a également exploré les environs animés à proximité de la célèbre Cité interdite dans la capitale chinoise, où il a vu la popularité croissante de la photographie des costumes traditionnels, de plus en plus de gens aimant revêtir des tenues anciennes.

Pékin n'a cessé d'améliorer les services aux visiteurs étrangers. Depuis l'an dernier, des comptoirs de service à guichet unique sont opérationnels dans les zones d'arrivée internationale de l'aéroport international Beijing Capital et de l'aéroport international Beijing Daxing, offrant plus de 20 types de services essentiels dans des domaines tels que la finance, la communication, le transport, la culture et le tourisme.

La ville a officiellement lancé mardi une plateforme de services en ligne baptisée « GO BEIJING », offrant une gamme complète de services aux visiteurs entrants selon différents scénarios. Les visiteurs internationaux peuvent accéder à la plateforme via la version internationale d'Alipay et profiter de 39 services en 16 langues, y compris les navettes, la réservation de billets et la réservation d'hôtels. La plateforme propose également des services numériques tels qu'un compagnon IA pour les visites.

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SOURCE CCTV+

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