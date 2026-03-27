PÉKIN, 27 mars 2026 /CNW/ - La cérémonie de trois jours du lancement de la saison du tourisme culturel des cerisiers en fleurs de Zhongxi a débuté vendredi à la Zhongxi Sakura Alley de Pinghu, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, avec des dizaines de milliers de cerisiers en pleine floraison, ce qui en fait un décor spectaculaire.

« Je viens ici chaque année pour voir les cerisiers en fleurs. J'ai l'impression que les fleurs s'épanouissent exceptionnellement bien ici », déclare un visiteur.

La saison d'observation des cerisiers en fleurs à l'attraction touristique se poursuivra jusqu'à la mi-avril.

En plus des fleurs de cerisiers, la région pittoresque regorge de tulipes, d'orchidées de février, d'hortensias et de Muhlenbergia capillaris. La région est parsemée de fleurs qui fleuriront en toute saison, ce qui en fait une attraction horticole toute l'année.

Pour la saison de la floraison de cette année, une foire a été lancée sur le site avec plus de 100 kiosques offrant aux visiteurs des délices culinaires, des produits culturels et créatifs et des expériences de patrimoine culturel immatériel, dont plusieurs sur le thème des fleurs.

« Cette fois-ci, nous avons introduit des produits de boulangerie sur le thème de la fleur de cerisier, tels que des biscuits, des biscuits et des gâteaux de haricots mungo. Les articles que nous avons apportés ce matin ont été en grande partie vendus, et de nouveaux fournisseurs sont en route », déclare un propriétaire de kiosque.

Afin de favoriser l'intégration de la culture et du tourisme, la zone de développement économique de Pinghu a lancé l'an dernier la galerie culturelle et créative de Lingyingge, qui fête cette année son premier anniversaire.

La galerie présente plus de 40 souvenirs culturels et créatifs et plus de 100 produits touristiques industriels, transformant la culture et les traditions locales en produits et souvenirs que les visiteurs peuvent rapporter chez eux.

Samedi, un centre de design de mode de la zone de développement économique a officiellement ouvert ses portes, déposant ses vestes en duvet, ses bagages et ses poussettes pour enfants à l'exposition publique pour la première fois.

Dimanche soir s'est tenue une grande cérémonie pour la saison du tourisme culturel en fleurs de cerisiers, comprenant une remise de prix musicaux et un spectacle lumineux de 700 drones, mettant en avant le charme de la ville de Pinghu.

« En profitant de la saison culturelle et touristique de la floraison des cerisiers, nous voulons offrir aux visiteurs plus que de beaux paysages -- nous voulons qu'ils retirent des expériences et des produits mémorables. Notre objectif est de transformer la circulation piétonnière en un engagement durable et de transformer les paysages pittoresques en une économie culturelle florissante », déclare Chen Zehao, directeur adjoint du Comité de gestion de la zone de développement économique de Pinghu.

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SOURCE CCTV+

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