CCTV+ : Assermentation du nouveau chef exécutif de Hong Kong

« Je, John Lee, jure qu'en tant que chef exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, respecterai la Loi fondamentale de la RASHK de la République populaire de Chine, portera allégeance à la RASHK de la République populaire de Chine et servira la RASHK consciencieusement, conformément à la loi, honnêtement et avec intégrité, et rendra des comptes au gouvernement populaire central de la République populaire de Chine et la RASHK », a déclaré M. Lee.

Le président a félicité M. Lee pour son investiture après l'assermentation.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=k1XhKGNBNRE

SOURCE CCTV+

