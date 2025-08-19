BEIJING, 19 août 2025 /CNW/ - Les légumes colorés qui se retrouvent dans votre salade ont peut-être été cultivés ici même, dans un parc de démonstration agricole intelligent du comté de Deqing, de province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, sans intervention humaine.

À l'aide d'une technologie de pointe, le parc intègre l'IA à l'Internet des objets pour gérer chaque étape de la production agricole, de la laitue à la roquette, grâce à un contrôle intelligent complet.

« Il s'agit d'une machine de transplantation automatique que nous avons développée nous-mêmes. Elle est conçue pour remplacer le travail manuel dans le processus de transplantation. En seulement 40 secondes, elle peut transplanter 30 semis de légumes, augmentant ainsi l'efficacité de plus de 70 %. « En plus des lignes de transport automatisées, des machines de nettoyage et de notre système de contrôle de l'environnement des serres, nous avons créé une exploitation sans intervention humaine », a déclaré Hu Yaofeng, gestionnaire technique de Zhejiang Houji Intelligent Technology.

Les chercheurs affirment que ces cultures sont exemptes de pesticides et de métaux lourds et produisent de cinq à sept fois plus que l'agriculture traditionnelle dans les champs.

« Ce sont des semis de roquette. Ils peuvent être transplantés en environ 15 jours de culture. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà transplanté des plantes de sésame matures à l'extérieur. Ces plantes sont habituellement prêtes pour la récolte dans un délai de 25 à 30 jours. Après la récolte, nous les vendons à des entreprises comme Freshippo et Yum! Brands », a affirmé Hu Yaofeng.

De la ferme aux étagères en un temps record, cette récolte alimentée par la haute technologie approvisionne certains des plus grands détaillants chinois et met en valeur l'avenir de l'agriculture.

Il s'agit de l'une des innovations les plus importantes sur la façon dont la technologie chinoise stimule la modernisation de l'agriculture. L'objectif est d'offrir des légumes plus sécuritaires et plus sains directement à votre table.

