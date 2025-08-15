BEIJING, 15 août 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la série « China Up Close : Zhejiang Tour », qui a eu lieu du 8 au 10 août 2025, un groupe de près de 70 journalistes et rédacteurs en chef de Corée du Sud, d'Espagne, de Bulgarie et d'Islande se sont rendus à Deqing, un comté de la province du Zhejiang. Aux côtés de CGTN (China Global Television Network), ils ont utilisé leurs appareils photo et leur blocs-notes dans la région, dans le but de prendre des images de ses paysages et d'en apprendre plus sur son histoire et ses rythmes culturels au profit des auditoires à l'étranger.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2750529/China_Up_Close_Zhejiang_Tour_Explores_Deqing.mp4

