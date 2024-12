Présentation de la première solution de chauffage à ultra-basse température au monde, capable d'atteindre une capacité élevée avec une plus grande fiabilité

LOS ANGELES, 5 décembre 2024 /CNW/ -- CCELL MD(« CCELL » ou la « société »), la principale marque de technologie au monde axée sur la création de produits de vapotage novateurs et de technologies de vapotage avancées, a présenté hier sa technologie révolutionnaire CCELL 3.0 au MJBizCon de Las Vegas. CCELL 3.0 est la première solution de chauffage biomimétique au monde, conçue pour améliorer la préservation des terpènes afin de proposer une plus large gamme d'arômes et de réduire les fuites et les obstructions, tout en assurant une utilisation maximale de l'huile grâce à la conception de son réservoir.

Vapoteuses et cartouches jetables CCELL 3.0 à chauffage biologique

La vaste équipe de R&D de CCELL s'est tournée vers la nature elle-même pour mettre au point un noyau chauffant inspiré des systèmes naturels que l'on trouve dans les plantes. La technologie VeinMesh exclusive de CCELL, inspirée des nombreuses nervures des feuilles, réduit la température maximale du noyau de 30 %, ce qui améliore sensiblement la préservation des arômes et des terpènes, tout en rafraîchissant les nuages de vapeur. Le design 3D Stomata du noyau est inspiré des pores vivants qui recouvrent les plantes et leur permettent de « respirer ». Le nombre de points d'entrée du noyau est 10 fois supérieur à celui des produits concurrents afin d'assurer un flux d'huile régulier, réduisant ainsi les fuites et les obstructions de 50 %. Le noyau chauffant du CCELL 3.0 est également totalement dépourvu de coton, ce qui permet de retrouver le goût des plantes, sans goût de brûlé.

« CCELL 3.0 est prêt à révolutionner le secteur du vapotage, a déclaré le responsable produit de CCELL. Nos experts en R&D ont passé de nombreuses heures à concevoir un élément chauffant spécialement conçu pour l'huile de cannabis. Cette technologie innovante permet d'obtenir des nuages plus gros et plus frais, des saveurs plus riches, une expérience toujours fluide et moins de problèmes de fuites et d'obstructions. »

La technologie CCELL 3.0 sera intégrée aux nouveaux appareils GemBox, GemBar et MixJoy All-In-One, ainsi qu'aux cartouches 510 Vita et Diama 1-2 ml, conçues pour tous les types d'huile et pour des capacités plus élevées. Le CCELL 3.0 et les dispositifs correspondants seront disponibles pour les grossistes à partir de décembre. Pour toute demande de renseignements concernant la vente en gros, veuillez communiquer avec [email protected] .

Pour en savoir plus sur l'innovation, les capacités de R&D et de fabrication de CCELL, ainsi que sur ses offres de produits, veuillez consulter le site https://www.ccell.com/ .

À propos de CCELLMD

CCELLMD est un leader mondial de la technologie de vapotage, réputé pour révolutionner le secteur grâce à ses composants chauffants en céramique avancés. Depuis 2016, CCELLMD redéfinit les normes dans le domaine des vaporisateurs portables grâce à une innovation continue, des technologies brevetées et une qualité de produit exceptionnelle. Grâce à ses vastes ressources en R&D et des capacités de fabrication à travers les États-Unis et l'Asie, CCELLMD offre des performances de vapotage inégalées et bénéficie de la confiance de plus de 2 000 partenaires de marque dans le monde entier. Apprenez-en davantage sur CCELLMD à l'adresse www.ccell.com , ainsi que sur LinkedIn , Instagram , Facebook , X (Twitter) , et YouTube .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2574021/CCELL_3_0_PR_Devices.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2456518/5062147/CCELL_Logo.jpg

SOURCE CCELL®

Personne-ressource pour les médias : MATTIO Communications, [email protected]