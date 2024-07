L'entreprise présente The Vision Box Series ainsi qu'une nouvelle image de marque stratégique

PHOENIX , 9 juillet 2024 /CNW/ - CCELLMD, la marque technologique de premier plan au monde qui se concentre sur la création de produits de vapotage à la fine pointe de la technologie et de la technologie de vaporisation sans peerless, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle génération de vaporisateurs intelligents tout-en-un avec une identité de marque renouvelée, amplifier l'engagement inébranlable de l'entreprise à propulser l'industrie du cannabis à partir du cœur grâce à sa vision technologique implacable.

Vidéo sur la marque CCELL Série Vision Box de CCELL

La série Vision Box comprend la Vision Box et la Vision Box Elite, les premiers vaporisateurs tout-en-un CCELLMD avec écrans intelligents, qui permettent aux utilisateurs de voir les niveaux de batterie et les paramètres de tension lorsqu'ils consomment. Les vaporisateurs Vision Box sont dotés des premières technologies anti-brûlures et anti-obstruction au monde, d'un système intelligent de surveillance de la température assurant un goût carboneutre et d'un interrupteur à glissière polyvalent conçu pour prévenir les obstructions et sceller les arômes. La Vision Box Elite est conçue avec la technologie de chauffage HeRo, particulièrement compatible avec les rosins vivants et les huiles sans solvant. La série Vision Box sera offerte aux partenaires de CCELLMD aux États-Unis à la fin de juillet.

Du 10 au 17 juillet, CCELLMD commanditera fièrement la toute première Semaine du haschich SF, une célébration de la riche culture du cannabis de la région de la baie. Au cours de la célébration d'une semaine, CCELLMD mettra en vedette plusieurs partenaires de marque, dont AIRO, JETTY, TIMELESS, RAW GARDEN et NASHA. Pour poursuivre la célébration de la 710 à l'échelle nationale, CCELLMD et sa marque AUXO offriront jusqu'à 60 % de réduction sur leur plateforme de commerce électronique store.ccell.com.

CCELLMD investit plus de 10 % de ses revenus totaux dans la recherche et le développement chaque année pour des mises à niveau continues de produits et de nouvelles innovations technologiques, et donne à ses partenaires des capacités de personnalisation, en développant de tout nouveaux produits en fonction des concepts ou des besoins particuliers d'un client. La technologie de CCELLMD a été une force vitale du succès de ses partenaires, avec le matériel de CCELLMD qui a permis de remporter les prix tant convoités de l'industrie comme la Coupe Emerald, la Coupe du cannabis High Times, les World CBD Awards, et plus encore.

Pour en savoir plus sur la mission, la recherche et le développement, les capacités de fabrication et les offres de produits de CCELLMD, veuillez consulter le site https://www.ccell.com/. Pour toute demande de renseignements sur le commerce de gros, veuillez communiquer avec [email protected].

CCELLMD est une marque technologique et un innovateur mondial dans l'espace des vaporisateurs portatifs qui a révolutionné l'industrie en introduisant le composant chauffant en céramique. CCELLMD est né au siège social de Shenzhen Smoore Technology Limited, qui possède plus de 10 ans d'expertise dans l'industrie de la vaporisation. Grâce à des ressources de recherche et développement avancées, à des technologies brevetées, à de solides capacités de production et à des systèmes de contrôle de la qualité fiables, CCELLMD est reconnu dans le monde entier pour sa technologie de vaporisation exceptionnelle et ses appareils de première qualité. Pour en savoir plus sur CCELLMD, visitez www.ccell.com, ainsi que LinkedIn, Instagram, Facebook, X (Twitter) et YouTube.

