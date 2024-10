PHOENIX, 7 octobre 2024 /CNW/ - CCELL®, la marque technologique de premier plan au monde qui se concentre sur la création de produits de vapotage à la fine pointe de la technologie et de la technologie de vaporisation sans écailles, a annoncé aujourd'hui qu'elle participera aux événements et salons professionnels suivants au cours du quatrième trimestre :

Conférence de Benzinga Cannabis Capital , du 8 au 9 octobre à Chicago , en Illinois : Nick Kovacevich , conseiller stratégique pour CCELL, prononcera un discours sur la classe de maître de l'innovation en matière de vapotage : Cost-Effective, Quality Tech pour un panel sur le marché mondial le 8 octobre à 15 h 50 HNC.

, conseiller stratégique pour CCELL, prononcera un discours sur la classe de le 8 octobre à 15 h 50 HNC. MJBizCon, du 3 au 6 décembre, à Las Vegas , au Nevada : CCELL est le fier commanditaire principal de la fête de l'industrie de Planet 13, The All In One : Good Hash, Good Food, Good People, Brought To You by CCELL, qui aura lieu le 4 décembre en partenariat avec Beard Bros Pharms et Good Life Gang. CCELL lancera sa technologie de chauffage très attendue, CCELL 3.0, sur le terrain, ainsi que la Vision Box All-In-One lancée plus tôt cette année.

Pour toute demande de renseignements de gros ou pour en savoir plus sur la participation à la conférence de CCELL, veuillez communiquer avec [email protected].

