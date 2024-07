La Société continue d'alimenter le cœur du mouvement du cannabis grâce à la participation à des événements stratégiques

PHOENIX, le 22 juill. 2024 /CNW/ - CCELL®, la marque technologique de premier plan au monde qui se concentre sur la création de produits de vapotage à la fine pointe de la technologie, a annoncé aujourd'hui qu'elle participera aux événements et aux salons professionnels suivants au cours du troisième trimestre :

CHAMPS Trade Show , du 23 au 26 juillet 2024, à Las Vegas , au Nevada : Un premier aperçu des vaporisateurs tout-en-un de la série Vision Box nouvellement lancée sera disponible au kiosque des exposants de CCELL, ainsi que divers autres produits populaires comme les vaporisateurs Rosin Bar et Eco Star tout-en-un.



Un premier aperçu des vaporisateurs tout-en-un de la série Vision Box nouvellement lancée sera disponible au kiosque des exposants de CCELL, ainsi que divers autres produits populaires comme les vaporisateurs Rosin Bar et tout-en-un. California State Fair Cannabis Competition - Golden Bear Awards , 27 juillet 2024 à Sacramento , en Californie : CCELL commanditera les Golden Bear Awards à la California State Fair lors d'une cérémonie privée en personne. Les lauréats de chacune des 44 sous-catégories du cannabis se disputent maintenant neuf prestigieux prix Golden Bear , qui ont été déterminés par le jury de Budist.



CCELL commanditera les Golden Bear Awards à la California State Fair lors d'une cérémonie privée en personne. Les lauréats de chacune des 44 sous-catégories du cannabis se disputent maintenant neuf prestigieux prix , qui ont été déterminés par le jury de Budist. Flower Expo Michigan , du 7 au 8 août 2024, à Lansing, au Michigan : les vaporisateurs tout-en-un de la série Vision Box feront leurs débuts officiels à l'exposition, avec des échantillons non remplis à la disposition des acheteurs potentiels. De plus, Angela Pih , chef de la marque et du marketing à l'échelle mondiale, prendra la parole lors de la table ronde Elevating Cannabis Business : Innovations in Retail, Marketing, and Technology à 13 h HE le mercredi 7 août 2024.



les vaporisateurs tout-en-un de la série Vision Box feront leurs débuts officiels à l'exposition, avec des échantillons non remplis à la disposition des acheteurs potentiels. De plus, , chef de la marque et du marketing à l'échelle mondiale, prendra la parole lors de la table ronde à 13 h HE le mercredi 7 août 2024. The Emerald Cup , du 17 au 18 août 2024, à Oakland , en Californie : CCELL parraine et expose l'événement du 20e anniversaire et fournit du matériel pour les trousses de jugement sur le vapotage.



CCELL parraine et expose l'événement du 20e anniversaire et fournit du matériel pour les trousses de jugement sur le vapotage. Hall of Flowers, du 20 au 21 septembre 2024, à Santa Rosa , en Californie : une vaste gamme de produits de vapotage, de cartouches et de batteries haut de gamme de CCELL seront présentés au salon, et les membres de l'équipe seront disponibles pour répondre aux questions et fournir des recommandations de produits.

Pour toute demande de renseignements de gros ou pour en savoir plus sur la participation à l'événement de CCELL, veuillez communiquer avec [email protected].

À propos de CCELL®

CCELL® est une marque technologique et un innovateur mondial dans l'espace des vaporisateurs portatifs qui a révolutionné l'industrie en introduisant le composant chauffant en céramique. CCELL® est né au siège social de Shenzhen Smoore Technology Limited, qui possède plus de 10 ans d'expertise dans l'industrie de la vaporisation. Grâce à des ressources de recherche et développement avancées, à des technologies brevetées, à de solides capacités de production et à des systèmes de contrôle de la qualité fiables, CCELL® est reconnu dans le monde entier pour sa technologie de vaporisation exceptionnelle et ses appareils de première qualité. Pour en savoir plus sur CCELL®, visitez www.ccell.com, ainsi que LinkedIn, Instagram, Facebook, X (Twitter) et YouTube.

