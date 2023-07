Nous joignons notre voix à celles d'autres médias canadiens pour exiger que l'accès de la population canadienne aux nouvelles soit protégé

OTTAWA, ON, le 5 juill. 2023 /CNW/ - CBC/Radio-Canada annonce qu'elle suspend ses achats publicitaires sur Facebook et Instagram, les plateformes de Meta, comme l'ont annoncé d'autres médias d'information canadiens plus tôt aujourd'hui. Rappelons que Meta a annoncé récemment qu'elle bloquerait l'accès aux contenus produits par les médias dès l'entrée en vigueur de la Loi sur les nouvelles en ligne (C-18) à la fin de cette année.

L'accès à l'information, la pluralité des voix et la diversité des points de vue sont des éléments essentiels à la vie démocratique du pays. Nous joignons notre voix à celles d'autres médias canadiens pour exiger que l'accès de la population canadienne aux nouvelles - toutes les nouvelles, provenant de tous les médias, qu'ils soient publics ou privés - soit protégé.

