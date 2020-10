Cette initiative témoigne de l'engagement de CBC/Radio-Canada à soutenir le journalisme local et s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale des journaux qui se déroule cette année du 4 au 10 octobre sous le thème « Source fiable de vraies nouvelles ».

« La crise que nous traversons en ce moment et la prolifération de la désinformation, tout particulièrement sur les médias sociaux, ont mis en évidence le caractère vital d'un journalisme local digne de confiance partout au pays. Soutenir les médias d'information locaux n'a jamais été aussi important. »

Michael Goldbloom, président, conseil d'administration de CBC/Radio-Canada

« Les Canadiens doivent pouvoir compter sur une multitude de sources d'information fiables. La vitalité de notre écosystème médiatique et pluralité des points de vue exprimés garantissent la santé de notre démocratie. J'invite les Canadiens et Canadiennes à soutenir les médias locaux qui œuvrent dans leur communauté. »

Catherine Tait, présidente-directrice générale, CBC/Radio-Canada

L'info locale est indispensable a été développé en collaboration avec Médias d'Info Canada . CBC/Radio-Canada travaillera avec d'autres associations de médias afin de développer cette ressource. Si vous représentez un média d'information local qui ne figure pas dans ce répertoire, veuillez communiquer avec votre association de médias ou Médias d'Info Canada.

