TORONTO and OTTAWA, ON, le 22 mars 2023 /CNW/ - CBC/Radio-Canada sera le diffuseur canadien des Jeux paralympiques de Paris 2024 et de Milan-Cortina 2026, ont annoncé, mercredi, le Comité paralympique canadien (CPC) et CBC/Radio-Canada.

Détenteur des droits de diffusion des Jeux paralympiques depuis l'édition de Sotchi 2014, le CPC travaille avec CBC/Radio-Canada et un consortium de partenaires pour présenter les compétitions aux Canadiens. À l'occasion des Jeux de 2024 et de 2026, CBC/Radio-Canada jouera un plus grand rôle, celui de diffuseur officiel des Jeux. Le diffuseur public du Canada, qui a obtenu du CPC les droits de diffusion des Jeux au moyen d'une sous-licence, assurera une couverture exhaustive des Jeux paralympiques à la télévision, sur ses plateformes numériques et au moyen de la diffusion continue en direct, en français et en anglais.

« Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat avec CBC/Radio-Canada pour les Jeux de 2024 et de 2026 », déclare Karen O'Neill, directrice générale du Comité paralympique canadien. « La diffusion des Jeux paralympiques est très importante, car elle permet de mettre en évidence l'impact extraordinaire que peut avoir le sport et participe à la croissance du sport paralympique au Canada. Ensemble, nous avons fait de nombreux progrès au cours des dernières années en vue d'améliorer la couverture des Jeux tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre cet excellent travail avec CBC/Radio-Canada au cours des prochaines années afin de célébrer et de partager avec tous les Canadiens les performances incroyables des paralympiens de la nation. »

« Nous sommes fiers de renouveler notre engagement à présenter le meilleur du sport grâce à notre partenariat avec le Comité paralympique canadien », ajoute Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada. « À titre de diffuseur paralympique du Canada, c'est un privilège d'offrir au public la joie de voir nos talentueux paralympiens concourir sur la scène mondiale. »

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre 2024, et les Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, du 6 au 15 mars 2026. Nous vous communiquerons de plus amples renseignements sur les plans de diffusion à l'approche des Jeux.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de CBC/Radio-Canada :

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en pendjabi et en tagalog, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'entremise de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Nicole Watts, Gestionnaire, Relations de presse, Comité paralympique canadien, [email protected] / 613-462-2700 ; Marie Tétreault, Relations publiques, Radio-Canada, [email protected] / 514-949-9629 ; Joanna Landsberg, Relations publiques, CBC, [email protected] / 647-628-4788