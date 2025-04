CALGARY, AB, le 1er avril 2025 /CNW/ - Le Réseau des Instituts du sport olympique et paralympique du Canada (RISOPC), le Comité paralympique canadien (CPC) et Red Deer Polytechnic (RDP) ont reçu une importante subvention de 860 000 $ pour soutenir un projet national novateur visant à améliorer l'accès à des équipements sportifs sécuritaires, de haute qualité et mieux adaptés pour les para-athlètes à travers le Canada.

Athlète de l’équipe nationale de parahockey Zach Lavin s’entraîne à Winsport. PHOTO : Dave Holland de l’Institut canadien du sport de l’Alberta (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Le projet, intitulé « Accroître l'accessibilité aux équipements spécialisés pour les sports paralympiques au Canada grâce à une conception et une fabrication avancées », est évalué à environ 860 000 $ sur trois ans. Ce projet est soutenu par une subvention de recherche appliquée de 450 000 $ du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), une subvention de 300 000 $ du programme Campus Alberta Small Business Engagement d'Alberta Innovates, et une contribution de 112 500 $ du RISOPC et du CPC. Avec les contributions en biens et services des partenaires du projet, la valeur totale du projet est d'environ 1,15 million de dollars.

Cette initiative concertée rassemble des experts en sciences du sport, en ingénierie et en fabrication de pointe pour relever un défi bien connu en parasport : les para-athlètes ont souvent du mal à accéder à des équipements qui leur conviennent, qui sont performants et qui sont abordables. Le projet vise à transformer la façon dont les équipements adaptés sont conçus, fabriqués et accessibles, afin de permettre à un plus grand nombre d'athlètes de participer et d'exceller dans le sport.

« Nous sommes fiers de mettre notre expertise au service de ce projet, en proposant des solutions inclusives qui améliorent le quotidien des athlètes paralympiques au Canada et ailleurs », a déclaré Tonya Wolfe, vice-présidente associée de la recherche appliquée à Red Deer Polytechnic. « Les forces de RDP en matière de recherche appliquée, en particulier notre capacité à faire le lien entre la technologie et les besoins sociaux grâce à une approche multidisciplinaire, sont essentielles pour stimuler l'innovation et illustrent la façon dont les écoles polytechniques sont particulièrement bien placées pour diriger les collaborations entre l'industrie et les innovateurs. »

Le projet sera lancé en mettant l'accent sur le parahockey sur glace et s'étendra à d'autres sports paralympiques dans les phases ultérieures. Grâce à une collaboration entre le Centre pour l'innovation dans le secteur manufacturier - Centre d'accès à la technologie (CIM-TAC) du RDP, l'Institut canadien du sport de l'Alberta et Bowhead Corp., les chercheurs travailleront directement avec les athlètes pour étudier l'impact de la conception des équipements sur le confort, les mouvements, la sécurité et les performances. À l'aide d'outils tels que l'impression 3D, les capteurs intelligents, les logiciels de simulation et la modélisation statistique des formes, l'équipe concevra et testera des solutions propres à chaque sport qui seront à la fois efficaces et évolutives.

« Nous sommes très fiers de travailler aux côtés du RISOPC et de Red Deer Polytechnic sur ce projet porteur de changement », a déclaré Catherine Gosselin-Després, directrice sportive du Comité paralympique canadien. « L'équipement est essentiel à une expérience positive dans le sport paralympique. Grâce à un accès plus facile et plus abordable à des équipements adaptés et spécifiques à chaque sport, davantage d'athlètes en situation de handicap peuvent profiter pleinement des bienfaits du sport et atteindre leurs objectifs, que ce soit au niveau récréatif, national ou international. Ce projet illustre la valeur de la collaboration et du rassemblement d'experts dans différents domaines pour créer un impact encore plus grand, et nous pensons qu'il a le potentiel de transformer le parasport à travers le Canada en supprimant les obstacles et en ouvrant de nouvelles voies pour s'impliquer. »

« L'accès au bon équipement peut faire la différence entre une simple participation et une réelle excellence », a déclaré Erik Groves, chef de projet pour le RISOPC et directeur de la recherche et de l'innovation à l'Institut canadien du sport de l'Alberta. « En combinant les connaissances des athlètes avec une conception et une fabrication innovantes, nous faisons en sorte que les para-athlètes puissent concourir en toute confiance avec des équipements spécialement conçus pour eux. Outre les experts de l'ICS Alberta, des experts provenant d'autres membres du Réseau pourraient être mis à contribution pour ce projet. »

La phase finale du projet consistera à utiliser les données de scanners corporels 3D recueillies auprès d'un groupe pouvant aller jusqu'à 50 para-athlètes pour soutenir une fabrication à plus grande échelle tout en maintenant un ajustement personnalisé. En plus d'améliorer l'accès aux équipements et les performances, le projet contribuera à développer les secteurs des technologies et de la fabrication reliées au sport au Canada, à créer des possibilités de formation pour les étudiants et les professionnels, et à favoriser des expériences sportives plus inclusives à l'échelle nationale.

Le projet commencera au printemps 2025 et s'étalera sur trois ans, et comprendra quatre phases clés. Les trois premières phases suivront une méthodologie de conception centrée sur l'humain pour guider la recherche et le développement des équipements.

Chacune de ces phases se concentrera soit sur un groupe d'athlètes avec des classifications différentes, soit sur un sport différent, et inclura quatre nouveaux athlètes paralympiques dans chaque étude pilote. La méthodologie de conception consiste à travailler avec les athlètes pour identifier les besoins et les défis en matière d'équipement, puis à simuler et à imprimer en 3D pour construire et tester de nouveaux équipements. Ces modèles intègrent ensuite les commentaires des athlètes, les données biomécaniques et les paramètres de sécurité, et sont optimisés pour la fabrication. La quatrième phase utilise la modélisation des formes et les données de numérisation des athlètes pour développer des solutions d'équipement évolutives et optimisées.

Cet effort de collaboration représente une étape importante vers l'équité, l'innovation et la performance dans le sport paralympique canadien.

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

