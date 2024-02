Le diffuseur public national commandera par ailleurs une étude sur sa couverture passée pour analyser sa représentation des Inuit, des Métis et des Premières Nations

WINNIPEG, MB, le 5 févr. 2024 /CNW/ - CBC/Radio-Canada dévoile aujourd'hui la toute première stratégie nationale autochtone du diffuseur public, Tisser des liens, œuvrer ensemble, et annonce la création de son Bureau autochtone. Le dévoilement a lieu au Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg, situé dans les limites du territoire visé par le Traité no 1 sur les terres ancestrales des Métis de la rivière Rouge, également habitées par de nombreux Inuit. Regardez la diffusion en direct : Vidéo français | Vidéo parquet (aucune traduction) | Vidéo anglais.

Stratégie nationale autochtone - CBC/Radio-Canada (Groupe CNW/CBC/Radio-Canada)

Tisser des liens, œuvrer ensemble est le plan triennal mis en place au sein du diffuseur public pour collaborer avec les Inuit, les Métis et les Premières Nations afin de mieux refléter et servir les communautés. Le plan forme un cadre visant à poursuivre activement quatre grands axes de travail :

Contenus - Nous intégrerons les principes de la Commission de vérité et réconciliation dans les processus d'élaboration de nos contenus, par exemple en encourageant l'utilisation des langues autochtones. Soutenir les efforts des Inuit, des Métis et des Premières Nations pour se réapproprier, maintenir et renforcer leurs langues s'inscrit également dans une stratégie renouvelée en matière d'information et de contenus, qui sera lancée au cours de l'année.

- Nous intégrerons les principes de la Commission de vérité et réconciliation dans les processus d'élaboration de nos contenus, par exemple en encourageant l'utilisation des langues autochtones. Soutenir les efforts des Inuit, des Métis et des Premières Nations pour se réapproprier, maintenir et renforcer leurs langues s'inscrit également dans une stratégie renouvelée en matière d'information et de contenus, qui sera lancée au cours de l'année. Personnes - Nous accroîtrons la représentation des peuples autochtones à tous les niveaux de l'organisation, par exemple en assurant l'accès équitable des personnes autochtones à des emplois, des postes de direction et des possibilités de développement professionnel. Il s'agira entre autres de poursuivre nos investissements dans des initiatives de recrutement telles que Pathways, un programme d'apprentissage et de développement destiné aux personnes inuit, métisses et membres des Premières Nations qui souhaitent perfectionner leur savoir-faire journalistique.

- Nous accroîtrons la représentation des peuples autochtones à tous les niveaux de l'organisation, par exemple en assurant l'accès équitable des personnes autochtones à des emplois, des postes de direction et des possibilités de développement professionnel. Il s'agira entre autres de poursuivre nos investissements dans des initiatives de recrutement telles que Pathways, un programme d'apprentissage et de développement destiné aux personnes inuit, métisses et membres des Premières Nations qui souhaitent perfectionner leur savoir-faire journalistique. Relations - Nous cultiverons de bonnes relations avec les peuples autochtones, entre autres en intégrant un plus grand nombre de fournisseurs autochtones à notre processus d'approvisionnement pour favoriser la réconciliation économique. Nous approfondirons notre collaboration avec les créateurs et les organisations autochtones de premier plan comme APTN et le Bureau de l'écran autochtone. En parallèle, nous poursuivrons la collaboration avec d'autres médias publics. À titre d'exemple, nous avons convenu de créer un projet de balado autochtone avec l'Australian Broadcasting Corporation (ABC).

- Nous cultiverons de bonnes relations avec les peuples autochtones, entre autres en intégrant un plus grand nombre de fournisseurs autochtones à notre processus d'approvisionnement pour favoriser la réconciliation économique. Nous approfondirons notre collaboration avec les créateurs et les organisations autochtones de premier plan comme APTN et le Bureau de l'écran autochtone. En parallèle, nous poursuivrons la collaboration avec d'autres médias publics. À titre d'exemple, nous avons convenu de créer un projet de balado autochtone avec l'Australian Broadcasting Corporation (ABC). Vérité et réconciliation - Nous prendrons des mesures concrètes visant la réconciliation, entre autres en favorisant une meilleure compréhension des situations. Cette initiative englobera une évaluation historique et une analyse exhaustive, menées par une entité tierce dans les archives de CBC/Radio-Canada, des représentations portant sur les expériences et les événements qui ont touché les Inuit, les Métis et les Premières Nations. Centrée sur les voix, les récits et les expériences autochtones, l'étude s'accompagnera de recommandations pour présenter les peuples autochtones de manière plus respectueuse, inclusive et fidèle.

« Tisser des liens, œuvrer ensemble honore la richesse et la diversité des perspectives inuit, métisses et des Premières Nations. Elle réaffirme aussi l'engagement du diffuseur public à tisser des liens dans ce vaste territoire et à faire progresser la vérité et la réconciliation. Cette stratégie fournit un cadre important pour faire le suivi de notre engagement à mettre en valeur les voix des créateurs et des communautés autochtones, comme celles de nos employés et leaders à CBC/Radio-Canada. Bien sûr, le diffuseur public ne peut pas corriger les erreurs du passé, mais il se dote avec cette stratégie d'une marche à suivre pour enrichir l'apprentissage, la collaboration et la compréhension à l'avenir. »

- Catherine Tait, présidente-directrice générale, CBC/Radio-Canada

« Je suis très heureux de souligner le dévoilement de cette toute première stratégie nationale autochtone. La stratégie est l'aboutissement de plusieurs années de travail et de rencontres avec les Inuit, les Métis et les Premières Nations d'un océan à l'autre. Elle n'est pas qu'un simple texte : elle fait résonner la promesse d'un engagement continu et mutuel entre le diffuseur public et les peuples autochtones. C'est une invitation et une occasion offerte à toute la population, autochtone et non autochtone, de faire route avec nous. »

- Robert Doane, premier directeur, Stratégie nationale autochtone, CBC/Radio-Canada

Sous la direction de M. Doane, le Bureau autochtone nouvellement créé sera responsable de superviser et de mettre en œuvre la stratégie nationale autochtone. Il constituera une ressource pour les parties intéressées internes et externes dans l'objectif de favoriser la compréhension et le respect des cultures, des coutumes et des langues autochtones. Le Bureau s'assurera de travailler en constante consultation avec les peuples et nations, groupes, associations et autres parties intéressées autochtones, et d'avoir avec eux des échanges ouverts.

Pour en savoir plus sur toutes les initiatives qui s'inscriront dans la stratégie nationale autochtone de CBC/Radio-Canada, lisez le document Tisser des liens, œuvrer ensemble.

Ce texte est aussi disponible sur demande en inuktitut et en cri de l'Est.

