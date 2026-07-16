Cathy Cranston nommée présidente du conseil d'administration du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

TORONTO, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est heureux d'annoncer la nomination de Cathy Cranston à titre de présidente du conseil d'administration. Elle entrera en fonction le 1er janvier 2027. Elle est une membre estimée du conseil depuis 2019 et siège actuellement à titre de présidente du Comité des ressources humaines et de la rémunération et à titre de membre du Comité des placements et du Comité de gestion du risque d'entreprise.

La nomination de Mme Cranston a été décidée par le gouvernement de l'Ontario et la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, qui sont les corépondants du régime. Elle succédera à l'actuel président du conseil d'administration, Steve McGirr, lorsque celui-ci quittera ses fonctions à la fin de 2026, après avoir mené à bien l'intégralité de son mandat.

Mme Cranston a bâti une carrière de 32 ans dans des postes à responsabilités croissantes à BMO Groupe financier, plus récemment à titre de trésorière. Elle a auparavant occupé des postes de direction, notamment ceux de chef de la stratégie financière, capitaux et financement et de chef des finances du groupe Gestion privée. Au cours de sa carrière, elle a occupé des postes de direction dans les domaines des relations avec les investisseurs, de la gestion de patrimoine, de la gestion des risques, des marchés financiers et des services bancaires aux entreprises.

« Les antécédents de Cathy en matière de direction et sa vaste expérience des services financiers font d'elle un excellent choix pour occuper le poste de présidente du conseil d'administration du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, a déclaré M. McGirr. Je tiens à remercier la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et le gouvernement de l'Ontario pour leur engagement et leur collaboration dans la nomination de la prochaine présidente du conseil et pour leur engagement de longue date envers le maintien d'une bonne gouvernance du régime. »

« Je suis très honorée d'assumer le rôle de présidente du conseil à la fin de l'année et de m'appuyer sur l'exemplaire leadership de Steve ainsi que sur l'héritage de ceux qui l'ont précédé, a déclaré Mme Cranston. Steve dirige le conseil avec intégrité et stabilité, et avec un engagement clair envers les enseignantes et les enseignants de l'Ontario. Je me réjouis à l'idée de travailler en étroite collaboration avec lui et les autres membres du conseil au cours des prochains mois dans le cadre de ma transition vers mon nouveau rôle, ainsi qu'avec Jo Taylor et toute l'équipe de direction, qui poursuivent leurs efforts pour tenir la promesse faite aux enseignantes et aux enseignants de l'Ontario en matière de retraite. »

En plus de son rôle au RREO, Mme Cranston siège actuellement en tant qu'administratrice indépendante au conseil d'administration d'Industries Toromont Ltée, de La Société Canadian Tire Limitée et de la Banque Canadian Tire. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'un baccalauréat en commerce (spécialisé) de l'Université du Manitoba et détient l'accréditation IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés.

À propos du RREO

Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est un investisseur mondial ayant un actif net de 279,4 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2025. Le RREO est un régime de retraite à prestations définies entièrement capitalisé qui investit dans un large éventail de catégories d'actifs afin d'assurer la sécurité financière à la retraite à 346 000 enseignantes et enseignants actifs et retraités. Pour en savoir plus, visitez https://www.otpp.com/fr-ca/ et suivez-nous sur LinkedIn.

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Dan Madge

RREO

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SOURCE Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario