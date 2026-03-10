Rendement net de l'ensemble de la caisse sur un an de 6,7 %.

Excellents rendements pour les titres de Croissance audacieuse, d'Actions de sociétés ouvertes, de l'or et les titres de créance.

Rendement de 5,0 % sous l'indice de référence de 2025 (11,7 %), entraînant une plus-value négative de 12,0 G$.

Rendement net total de la caisse annualisé de 6,8 % sur 10 ans et rendement de 9,2 % depuis la création du régime.

Régime entièrement capitalisé pour une 13e année consécutive, avec un solide excédent de capitalisation préliminaire de 31,2 G$.

TORONTO, le 10 mars 2026 /CNW/ - Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») a annoncé aujourd'hui un rendement net total de la caisse sur un an de 6,7 % pour l'exercice se terminant le 31 décembre 20251, comparativement à un rendement de 9,4 % en 2024. L'actif net a augmenté, passant de 266,3 G$ en 2024 à 279,4 G$ en 2025. Les revenus de placement de 18,5 G$ et les cotisations des participants et des employeurs de 4,1 G$ pour l'exercice ont été en partie contrebalancés par les prestations versées de 8,5 G$ et les frais d'administration de 1,0 G$.

Le régime est entièrement capitalisé au 1er janvier 2026, affichant un excédent de capitalisation préliminaire de 31,2 G$, par rapport à un excédent de capitalisation de 29,1 G$ l'année dernière. Cela correspond à un coefficient de capitalisation de 111 %, soit une hausse par rapport à celui de 110 % l'année précédente. Il s'agit de la 13e année consécutive où le RREO est entièrement capitalisé (c'est-à-dire que l'actif du régime excède le passif futur), ce qui met en évidence sa santé financière et sa stabilité à long terme.

« Nos résultats pour 2025 reflètent la résilience de notre portefeuille diversifié et l'approche rigoureuse que nous adoptons pour gérer le régime au nom de nos participants. Le régime demeure entièrement capitalisé et a généré un rendement net sur un an de 6,7 %, soutenu par l'excellent rendement de l'or et des catégories d'actifs de Croissance audacieuse et d'Actions de sociétés ouvertes. Nos équipes des titres de sociétés fermées et des biens immobiliers ont connu une année plus difficile en raison des obstacles touchant l'ensemble du secteur. Nous avons réagi en effectuant des rajustements rigoureux des évaluations en fin d'exercice pour tenir compte de la situation actuelle du marché, ce qui a touché le rendement », a dit Jo Taylor, président et chef de la direction. « Malgré le contexte incertain, nos activités de placement ont généré d'importants revenus et nous avons été en mesure de réaliser certains actifs clés tout en travaillant de façon proactive pour relever les défis liés au portefeuille. Nous nous efforcerons maintenant de maintenir une bonne capitalisation en produisant d'excellents rendements ajustés au risque et en continuant d'offrir un excellent service à nos participants. »

_________________________________ 1 Tous les chiffres sont en date du 31 décembre 2025 et sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Bien qu'il a procuré d'excellents revenus de placement, le régime a affiché un rendement de 5,0 % inférieur à celui de l'indice de référence de 11,7 %, ce qui correspond à une plus-value2 négative de 12,0 G$. Ce rendement inférieur est attribuable à plusieurs facteurs, notamment au rendement robuste continu de nos indices de référence fondés sur les marchés publics et au rendement limité de certains actifs, en particulier ceux des catégories des titres de sociétés fermées, des infrastructures et des biens immobiliers.

________________________________ 2 La plus-value correspond au montant du rendement supérieur (inférieur) aux indices de référence, après déduction des frais de gestion, des coûts de transaction et des frais d'administration imputés aux programmes de gestion active (comprend les primes annuelles, mais non les incitatifs à long terme).

Effet de change sur les rendements

En 2025, la caisse a connu une perte de change de 1,2 milliard de dollars, car les actifs libellés en devises ont perdu de la valeur lorsqu'ils ont été convertis en dollars canadiens. Cela était principalement attribuable à la dépréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien. L'exposition nette de la caisse au dollar américain est beaucoup plus élevée qu'elle ne l'est pour toute autre devise. L'incidence négative a été considérablement réduite grâce à la gestion proactive par la caisse de notre exposition aux marchés des devises au cours de l'année.

Rendement des placements

Puisque le passif du régime s'étend sur plusieurs décennies, les résultats à long terme sont particulièrement importants. Le RREO a enregistré un rendement net annualisé de l'ensemble de la caisse de 9,2 % depuis sa création en 1990 et un rendement net annualisé de l'ensemble de la caisse de 6,6 % et de 6,8 % sur 5 ans et sur 10 ans, respectivement.

Période 1 an 5 ans 10 ans Depuis la création Rendement net total de la caisse 6,7 % 6,6 % 6,8 % 9,2 %

Le tableau ci-dessous présente le rendement des placements du RREO et des indices de référence connexes par catégorie d'actifs pour l'exercice en cours et l'exercice précédent.

Rendement du portefeuille par catégorie d'actifs (chiffres au 31 décembre)



2025 2024 Rendements de la caisse (%)3 Valeurs

réelles Indice de

référence Valeurs

réelles Indice de

référence Actions







Titres de sociétés ouvertes 15,0 13,9 23,2 25,8 Titres de sociétés fermées (5,3) 18,0 11,7 23,7 Croissance audacieuse 30,2 18,5 25,8 29,2

6,1 16,7 16,7 24,8









Titres à revenu fixe 2,6 2,6 4,8 4,8









Placements sensibles à l'inflation







Marchandises 27,0 27,0 25,2 25,2 Ressources naturelles 1,8 0,0 13,3 15,0 Protection contre l'inflation (4,7) (4,7) 9,8 9,8

13,6 13,2 18,6 19,1 Actifs réels







Biens immobiliers (3,1) 2,2 (0,7) 5,0 Infrastructures 1,8 7,8 9,1 8,5

(0,4) 5,3 4,9 7,0









Titres de créance 5,8 4,5 17,2 16,8 Rendement net de l'ensemble de la caisse 6,7 11,7 9,4 12,9

________________________________ 3 Le rendement net de l'ensemble de la caisse est calculé après déduction des coûts de transaction, des frais de gestion et des frais d'administration des placements. Les rendements par catégorie d'actif sont calculés avant déduction des frais d'administration des placements.

Le tableau ci-dessous présente la composition du portefeuille du RREO par catégorie d'actifs pour l'exercice en cours et l'exercice précédent.

Composition détaillée du portefeuille (tous les chiffres au 31 décembre)



2025 2024 Catégorie d'actifs G$ % G$ % Actions







Titres de sociétés ouvertes 50,0 18 % 37,4 14 % Titres de sociétés fermées 50,8 19 % 60,4 23 % Croissance audacieuse 15,3 6 % 10,4 4 %

116,1 43 % 108,2 41 %









Titres à revenu fixe 61,8 23 % 78,0 30 %









Placements sensibles à l'inflation







Marchandises 32,1 12 % 28,9 11 % Ressources naturelles 12,1 4 % 12,5 5 % Protection contre l'inflation 11,9 4 % 12,6 5 %

56,1 20 % 54,0 21 % Actifs réels







Biens immobiliers 27,9 10 % 29,4 11 % Infrastructures 34,5 13 % 43,2 17 %

62,4 23 % 72,6 28 %









Titres de créance 38,3 14 % 37,2 14 % Stratégies de rendement absolu 25,2 9 % 24,0 9 % Capitalisation et autres4 (87,3) (32 %) (113,1) (43 %) Placements nets5 272,6 100 % 260,9 100 %

__________________________________ 4 Comprend la capitalisation des placements (les titres de créance à terme, les conventions de rachat d'obligations, le capital implicite tiré de produits dérivés, le financement non garanti et les réserves de liquidité) et les stratégies de gestion spécifique du risque de change pour l'ensemble de la caisse. 5 Comprend les placements moins les éléments de passif liés aux placements. L'actif net total de 279,4 G$ au 31 décembre 2025 (2024 : 266,3 G$) comprend la valeur nette des placements et la valeur nette d'autres éléments d'actif et de passif de 6,8 G$ (2024 : 5,4 G$).

Faits saillants sur les placements

Le RREO gère environ 75 % de son actif à l'interne et se concentre sur le déploiement des capitaux dans le cadre d'une combinaison de stratégies de gestion active et de gestion passive partout dans le monde.

Voici quelques faits saillants concernant les transactions en 2025 :

Nous avons participé au cycle de financement de catégorie F d'Anthropic, la société de sécurité et de recherche en intelligence artificielle derrière Claude.

Nous avons investi dans Darwinbox, un important fournisseur de technologies de ressources humaines infonuagiques en Asie, dans le cadre de son dernier cycle de financement.

Nous avons acquis Donte Group, une plateforme de soins dentaires de premier plan en Europe, pour soutenir la croissance et l'innovation dans les services de soins de santé.

Nous avons acquis un portefeuille de biens immobiliers logistiques de premier ordre en Suède et au Danemark avec notre partenaire Fokus Nordic.

Nous avons convenu d'acquérir notre premier actif immobilier résidentiel en Suède grâce à un nouveau partenariat avec Gordion.

Nous avons investi dans Grafana Labs, un chef de file mondial des solutions d'observabilité et de surveillance à source ouverte, dans le cadre d'un cycle de financement visant à accélérer l'expansion mondiale.

Nous avons effectué notre quatrième placement dans le National Highways Infrastructure Trust (NHIT), l'agence nodale d'aménagement d'autoroutes nationales du gouvernement de l'Inde.

Nous avons participé au cycle de financement de catégorie F de Quantexa, soutenant la croissance des solutions de renseignements décisionnels de la société.

Nous avons mené le dernier cycle de financement de StackAdapt, qui soutient la croissance de l'entreprise basée au Canada en tant que plateforme de publicité programmatique de premier plan.

Voici nos réalisations de 2025 :

Nous avons conclu la vente de notre participation dans les aéroports de Copenhague, de Bruxelles, de Birmingham, de Bristol et de Londres.

Nous avons conclu une entente visant la vente d'Amica Senior Lifestyles, l'un des principaux fournisseurs de résidences de luxe pour personnes âgées au Canada.

Nous nous sommes associés à Ethos Capital, à BCI et à White Mountains aux côtés de BroadStreet pour diriger le prochain chapitre de croissance.

Nous avons conclu la vente de notre participation dans Diot-Siaci à Ardian, marquant notre sortie d'un important groupe de courtage d'assurance européen.

Nous avons conclu un accord visant la vente de notre participation restante dans les flux de trésorerie disponibles futurs de la mine New Afton de New Gold.

Nous avons conclu la vente des hôpitaux Sahyadri, un réseau de soins de santé de premier plan en Inde.

Nous avons conclu la vente de notre participation majoritaire dans l'usine de dessalement de Sydney à Utilities Trust of Australia, appuyant ainsi les infrastructures hydrauliques durables en Australie.

Nouvelles de l'entreprise

Chris Goodsir et Bill Butt ont été nommés au conseil du RREO par la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, pour un mandat débutant le 1er janvier 2026, en remplacement de Gene Lewis et de Patti Croft, respectivement.

Terry Hickey a été nommé chef des technologies pour superviser les activités mondiales du RREO liées aux technologies.

Christopher Metrakos, Dale Burgess et Jenny Hammarlund ont été nommés premiers directeurs généraux, Infrastructures et ressources naturelles, Actions et Biens immobiliers, respectivement. Ils sont responsables de l'orientation de la stratégie mondiale, des portefeuilles et des activités de gestion de l'actif de leurs équipes.

Nous nous sommes penchés de façon constructive avec le gouvernement fédéral sur des projets d'« édification de la nation » et, en collaboration avec le gouvernement de l'Ontario, nous avons étudié d'importants placements permettant de stimuler le développement économique. Les discussions sur les placements du RREO dans ces projets sont en cours.

Nous avons réduit de 50 % l'intensité des émissions de carbone du portefeuille en 2025 par rapport à notre niveau de référence de 2019, surpassant notre cible de réduction du volume d'émissions pour 2025.

Après la fin de l'exercice, nous avons publié la stratégie pour le climat 2026-2030, qui introduit une cible de 70 milliards de dollars en actifs alignés sur la transition climatique de marchés privés, ce qui comprend des investissements dans des sociétés qui décarbonent leurs activités et dans des sociétés qui facilitent la transition énergétique mondiale, à atteindre d'ici 2030. Au cours des cinq prochaines années, notre objectif est de doubler la valeur de nos actifs alignés sur la transition climatique, qui s'élève à environ 35 G$6.

À l'intention des rédacteurs en chef : Pour consulter notre rapport annuel, veuillez cliquer ici.

__________________________________ 6 Au 30 juin 2025, le RREO avait investi un montant estimé à 35 G$ par l'entremise du programme PART et du programme d'actifs verts, ce qui sert de substitut à nos actifs alignés sur la transition climatique.

À propos du RREO

Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est un investisseur mondial ayant un actif net de 279,4 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2025. Le RREO est un régime de retraite à prestations définies entièrement capitalisé qui investit dans un large éventail de catégories d'actifs afin d'assurer la sécurité financière à la retraite à 346 000 enseignantes et enseignants actifs et retraités. Pour en savoir plus, visitez https://www.otpp.com/fr-ca/ et suivez-nous sur LinkedIn.

Coordonnées

Dan Madge

RREO

Téléphone : +1 416-419-1437

Courriel : [email protected]

Énoncés prévisionnels

Le présent communiqué contient des renseignements et des énoncés prospectifs (les « énoncés prospectifs ») dont le but est d'aider le lecteur à mieux évaluer le rendement financier et commercial futur du RREO.

Les énoncés prospectifs comprennent l'ensemble des renseignements et énoncés concernant les croyances, les cibles, les intentions, les attentes et les plans actuels du RREO à l'égard de ses objectifs, de son rendement futur, de ses stratégies et de ses résultats financiers, ainsi que tout autre renseignement ou énoncé ayant trait à des événements ou à des circonstances futurs et ne se rapportant pas directement ou exclusivement à des faits historiques. Les énoncés prospectifs font souvent, mais pas toujours, appel à des mots comme « tendance », « éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s'attendre à », « actuel », « intention », « estimer », « position », « supposer », « perspectives », « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « contribuer », « atteindre », ainsi qu'à l'emploi d'expressions similaires et de verbes conjugués au futur ou au conditionnel tels que « serai(en)t », « devrai(en)t » ou « pourrai(en)t » et d'expressions similaires.

Du fait que les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et des hypothèses sujettes à des incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles importantes, dont bon nombre échappent au contrôle du RREO ou sont susceptibles de changer, les résultats ou les événements réels pourraient être considérablement différents de ceux exprimés ou impliqués. Même si le RREO croit que les estimations et les hypothèses inhérentes aux renseignements et aux énoncés prospectifs sont raisonnables, ces derniers ne constituent pas une garantie de rendement futur et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas y accorder une confiance excessive en raison de l'incertitude inhérente à ce genre de renseignements et énoncés.

Les énoncés prospectifs du RREO sont valables uniquement à la date de publication du présent rapport annuel ou à la date à laquelle ils sont formulés et doivent être considérés uniquement comme les plans, les estimations et les croyances actuels du RREO. Le RREO n'a pas l'intention de mettre à jour publiquement ces énoncés pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs et de changements de circonstances ou pour toute autre raison, et ne s'engage nullement à cet égard, sauf si la loi l'exige.

Avertissement

La lutte contre les changements climatiques nécessitera des efforts à l'échelle mondiale de la part des gouvernements, des entreprises et de la société civile. Nous nous efforçons de contribuer à cet effort grâce à notre stratégie multidimensionnelle en matière de climat. En ce qui concerne cette stratégie, nous avons pris certains engagements et établi des objectifs et des cibles (les « cibles »). Pour établir nos cibles, nous nous sommes appuyés sur plusieurs lois, lignes directrices, taxonomies, méthodologies, cadres, pratiques du marché et autres normes (collectivement, les « normes »). Étant donné la nature complexe et évolutive de la réponse mondiale aux changements climatiques, ces normes pourraient changer au fil du temps. Des modifications importantes apportées à des normes pourraient nous obliger à revoir nos cibles ou nos progrès vers l'atteinte de celles-ci tout en contribuant toujours à l'effort mondial pour lutter contre les changements climatiques. Nous avons également fait des hypothèses et des estimations de bonne foi dans l'établissement de nos cibles. Bien que, selon nous, ces hypothèses et estimations soient raisonnables, elles pourraient se révéler erronées ou inexactes pour des raisons impossibles à prévoir ou à prédire. Elles concernent notamment la croissance, les perspectives, notre stratégie d'entreprise, la capacité des sociétés de notre portefeuille à apporter des changements, la faisabilité des scénarios de décarbonisation et de transition énergétique des tiers, le développement et la disponibilité des technologies à faibles émissions de carbone, les tendances économiques et politiques, la participation des parties prenantes et l'évolution des régimes juridiques et des politiques liées au climat. Si l'une de ces hypothèses s'avère erronée ou inexacte, nous pourrions être incapables d'atteindre nos cibles et pourrions avoir besoin de les revoir.

Pour surveiller nos progrès vers l'atteinte de nos cibles et en rendre compte, nous nous appuyons sur les données obtenues des sociétés de notre portefeuille et d'autres tiers. Nous croyons que ces sources sont fiables, mais nous n'avons cependant pas vérifié ces données de façon indépendante ni évalué les hypothèses sous-jacentes à ces données. De ce fait, il nous est impossible d'en garantir l'exactitude ou l'exhaustivité. Nous tentons également d'améliorer l'exactitude de ces données au moyen de méthodes d'assurance limitées indépendantes. La qualité ou l'utilité des données peut varier avec le temps, à mesure que les normes évoluent. Ces facteurs pourraient avoir une incidence sur nos cibles et notre capacité à les atteindre.

