Points saillants du premier semestre de 2025 :

L'actif net se chiffre à 269,6 G$.

Le rendement net de l'ensemble de la caisse sur 6 et 12 mois s'élève à 2,1 % et à 7,1 %.

Des rendements à long terme de 6,9 % sur 10 ans et de 9,2 % depuis la création du régime ont été obtenus.

Entièrement capitalisé pour une 12e année consécutive et les répondants du régime ont annoncé qu'ils déposeront une évaluation actuarielle auprès des autorités de réglementation, avec un excédent préliminaire classé comme une réserve pour éventualités.

TORONTO, le 11 août 2025 /CNW/ - Le conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) a annoncé aujourd'hui un rendement semestriel net total de 2,1 %, soit un revenu de placement net de 6 G$. Le rendement net de l'ensemble de la caisse sur un an était de 7,1 %. L'actif net se chiffre à 269,6 G$, en hausse de 3,3 G$ par rapport à la fin de l'année dernière (tous les chiffres sont en date du 30 juin 2025 et sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire).

« Les résultats pour le premier semestre de 2025 montrent la capacité de notre portefeuille de placements à générer un rendement positif tout en maintenant une position de prudence à l'égard du risque compte tenu de la situation du marché. Le rendement de l'ensemble de la caisse est principalement attribuable à nos actifs publics, en particulier l'or. Le rendement de nos actifs de sociétés fermées est généralement demeuré stable ou négatif au cours de la période, ce qui reflète un contexte difficile dans ces catégories d'actifs à l'heure actuelle, a déclaré Jo Taylor, président et chef de la direction. Pour le reste de l'année, nos équipes des placements demeurent concentrées sur la production de rendements et la création de valeur avec les sociétés du portefeuille. »

Puisque le passif du régime s'étend sur plusieurs décennies, les résultats à long terme sont importants. Depuis sa création en 1990, le RREO a connu un taux de rendement net total annualisé de 9,2 %. Le rendement net annualisé sur une période de cinq ans et de dix ans s'élevait à 7,5 % et à 6,9 %, respectivement.

Le tableau ci-dessous présente la composition du portefeuille du RREO par catégorie d'actifs pour la période en cours et la fin de l'exercice précédent.

Répartition détaillée de l'actif







Au 30 juin 2025 Au 31 décembre 2024 Catégorie d'actifs G$ % G$ % Actions







Titres de sociétés ouvertes 31,5 12 % 37,4 14 % Titres de sociétés fermées 55,4 21 % 60,4 23 % Croissance audacieuse 10,6 4 % 10,4 4 %

97,5 37 % 108,2 41 % Titres à revenu fixe 63,9 24 % 78,0 30 % Placements sensibles à l'inflation







Marchandises 29,2 11 % 28,9 11 % Ressources naturelles 11,9 4 % 12,5 5 % Protection contre l'inflation 11,9 5 % 12,6 5 %

53,0 20 % 54,0 21 % Actifs réels







Biens immobiliers 28,8 11 % 29,4 11 % Infrastructures 35,3 13 % 43,2 17 %

64,1 24 % 72,6 28 %









Titres de créance 35,6 13 % 37,2 14 % Stratégies de rendement absolu 25,6 10 % 24,0 9 % Capitalisation et autres1 (74,7) (28) % (113,1) (43) % Placements nets2 265,0 100 % 260,9 100 %

État de la capitalisation

Au 1er janvier 2025, le régime était entièrement capitalisé et affichait un excédent préliminaire de 29,1 G$, ce qui témoigne de sa santé financière et de sa viabilité à long terme. Les répondants du régime, la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et le gouvernement de l'Ontario ont annoncé publiquement le 4 juin 2025 que l'évaluation actuarielle serait déposée auprès des autorités de réglementation. Les corépondants ont décidé de classer l'excédent préliminaire comme une réserve pour éventualités.

Nouvelles de l'entreprise

Terry Hickey a été nommé chef des technologies pour superviser les activités mondiales du RREO liées aux technologies et à l'exploitation.

a été nommé pour superviser les activités mondiales du RREO liées aux technologies et à l'exploitation. Patti Croft est de retour au conseil d'administration du RREO où elle occupera un mandat intérimaire jusqu'au 31 décembre 2025. Ce renouvellement de mandat fait suite à la démission récente de l'ancien membre du conseil Tim Hodgson , qui a quitté le conseil pour se présenter comme candidat aux élections fédérales.

est de retour au conseil d'administration du RREO où elle occupera un mandat intérimaire jusqu'au 31 décembre 2025. Ce renouvellement de mandat fait suite à la démission récente de l'ancien membre du conseil , qui a quitté le conseil pour se présenter comme candidat aux élections fédérales. Chris Goodsir se joindra au conseil d'administration du RREO à compter du 1er janvier 2026. M. Goodsir a été nommé par la FEO et succédera à Gene Lewis , qui siège au conseil depuis huit ans.

Faits saillants sur les placements

Voici les points saillants sur les placements de cette période :

Actions

Nous avons conclu une entente visant la vente d' Amica Senior Lifestyles, l'un des principaux fournisseurs de résidences pour personnes âgées de premier plan au Canada , à Welltower Inc.

l'un des principaux fournisseurs de résidences pour personnes âgées de premier plan au , à Welltower Inc. Nous avons accueilli BroadStreet Partners , une importante société de courtage d'assurance en Amérique du Nord, comme associé de capital. Le RREO conservera une participation sous contrôle conjoint importante dans la société, aux côtés d'un groupe d'investisseurs dirigé par Ethos Capital.

, une importante société de courtage d'assurance en Amérique du Nord, comme associé de capital. Le RREO conservera une participation sous contrôle conjoint importante dans la société, aux côtés d'un groupe d'investisseurs dirigé par Ethos Capital. Nous avons signé une entente en vue de vendre notre participation majoritaire dans Sahyadri Hospitals Group, l'une des plus importantes chaînes d'hôpitaux du Maharashtra, en Inde, à Manipal Hospitals Group.

l'une des plus importantes chaînes d'hôpitaux du Maharashtra, en Inde, à Manipal Hospitals Group. Nous avons conclu l'acquisition de Max Matthiessen , une importante société-conseil en services financiers auprès de caisses de retraite, de compagnies d'assurance et de sociétés de gestion de patrimoine situées dans les pays nordiques, en partenariat avec Nordic Capital.

Infrastructures et ressources naturelles

Nous avons signé des ententes distinctes pour vendre nos participations dans le portefeuille d'aéroports du RREO, y compris l'aéroport de Copenhague , l'aéroport de Bruxelles et trois aéroports du Royaume-Uni : l' aéroport de Birmingham , l'aéroport de Bristol et l' aéroport de Londres .

, et trois aéroports du Royaume-Uni : l' , et l' . Nous avons accepté de vendre notre participation restante dans la mine New Afton, une mine d'or et de cuivre de grande qualité située près de Kamloops , en Colombie-Britannique, à New Gold Inc.

une mine d'or et de cuivre de grande qualité située près de , en Colombie-Britannique, à New Gold Inc. Nous avons effectué un quatrième investissement subséquent dans le National Highways Infra Trust, un fonds de placement dans les infrastructures dont le répondant est la National Highways Authority of India .

Biens immobiliers

Nous avons signé des ententes en vue de l'acquisition de deux propriétés résidentielles nouvellement construites situées à Stockholm , marquant notre premier investissement résidentiel en Suède .

, marquant notre . Nous avons acquis un portefeuille logistique de premier ordre de 92 000 m 2 en Suède et au Danemark.

Croissance audacieuse RREO

Nous avons mené un cycle de financement de 235 millions de dollars américains pour StackAdapt , une plateforme de publicité programmatique multicanal de premier plan au Canada .

, une plateforme de publicité programmatique multicanal de premier plan au . Nous avons mené un cycle de financement de catégorie F de 175 millions de dollars américains pour Quantexa, un chef de file mondial des solutions de renseignements décisionnels pour les secteurs public et privé.

À propos du RREO

Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est un investisseur mondial ayant un actif net de 269,6 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2025. Le RREO est un régime de retraite à prestations définies entièrement capitalisé qui investit dans un large éventail de catégories d'actifs afin d'assurer la sécurité financière à la retraite à 343 000 enseignantes et enseignants actifs et retraités. Pour en savoir plus, visitez otpp.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Énoncés prévisionnels

Le présent communiqué contient des renseignements et des énoncés prospectifs dont le but est d'aider le lecteur à mieux évaluer le rendement financier et commercial futur du RREO.

Les renseignements et les énoncés prospectifs comprennent l'ensemble des renseignements et énoncés concernant les croyances, les cibles, les intentions, les attentes et les plans actuels du RREO à l'égard de ses objectifs, de son rendement futur, de ses stratégies et de ses résultats financiers, ainsi que tout autre renseignement ou énoncé ayant trait à des événements ou à des circonstances futurs et ne se rapportant pas directement ou exclusivement à des faits historiques. Les renseignements et les énoncés prospectifs font souvent, mais pas toujours, appel à des mots comme « tendance », « éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s'attendre à », « actuel », « intention », « estimer », « position », « supposer », « perspectives », « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « atteindre », ainsi qu'à l'emploi d'expressions similaires et de verbes conjugués au futur ou au conditionnel tels que « serai(en)t », « devrai(en)t » ou « pourrai(en)t » et d'expressions similaires.

Du fait que les renseignements et les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et des hypothèses sujettes à des incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles importantes, dont bon nombre échappent au contrôle du RREO ou sont susceptibles de changer, les résultats ou les événements réels pourraient être considérablement différents. Même si le RREO croit que les estimations et les hypothèses inhérentes aux renseignements et aux énoncés prospectifs sont raisonnables, ces derniers ne constituent pas une garantie de rendement futur et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas y accorder une confiance excessive en raison de l'incertitude inhérente à ce genre de renseignements et énoncés. Les renseignements et les énoncés prospectifs du RREO sont valables uniquement à la date de publication du présent rapport annuel ou à la date à laquelle ils sont formulés et doivent être considérés uniquement comme les plans, les estimations et les croyances actuels du RREO. Le RREO n'a pas l'intention de mettre à jour publiquement ces énoncés pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs et de changements de circonstances ou pour toute autre raison, et ne s'engage nullement à cet égard.

1 Comprend la capitalisation des placements (les titres de créance à terme, les conventions de rachat d'obligations, le capital implicite tiré de produits dérivés, le financement non garanti et les réserves de liquidité) et les stratégies de gestion spécifique du risque de change pour l'ensemble de la caisse.

2 Comprend les placements moins les éléments de passif liés aux placements. L'actif net total de 269,6 G$ au 30 juin 2025 (266,3 G$ au 31 décembre 2024) comprend la valeur nette des placements et la valeur nette d'autres éléments d'actif et de passif de 4,6 G$ au 30 juin 2025 (5,4 G$ au 31 décembre 2024).

