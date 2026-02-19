Son ambition est d'avoir, d'ici 2030, 70 milliards de dollars en investissements privés alignés sur la transition climatique, soit environ le double du niveau actuel.

La stratégie tire parti des forces du RREO, à titre d'investisseur actif sur les marchés privés, afin qu'il puisse saisir les occasions qui se présentent et générer des retombées concrètes.

Les piliers de la stratégie pour le climat comprennent l'investissement direct dans des solutions climatiques et la collaboration avec les sociétés du portefeuille pour faire progresser les plans de décarbonisation.

Le cadre de la stratégie a été examiné et entériné par l'organisation Climate Bonds Initiative.

TORONTO, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») annonce aujourd'hui sa stratégie climatique pour la période de 2026 à 2030, conçue pour renforcer la résilience climatique, permettre de saisir les possibilités d'investissement créées par la transition énergétique et avoir un impact concret sur le monde.

La stratégie introduit une cible de 70 milliards de dollars en actifs alignés sur la transition climatique de marchés privés, ce qui comprend des investissements dans des sociétés qui décarbonent leurs activités et dans des sociétés qui facilitent la transition énergétique mondiale, à atteindre d'ici 2030. Cette cible reflète le plan ambitieux de doubler les placements détenus en actifs privés alignés sur la transition climatique au cours des cinq prochaines années1.

Jo Taylor, président et chef de la direction, explique : « Notre mission est d'assurer la sécurité financière à la retraite à nos participants et cela implique de tenir compte efficacement des principaux risques et possibilités à long terme qu'entraînent les changements climatiques et la transition énergétique. Notre stratégie pour le climat témoigne du fait que le virage mondial vers des énergies propres est en cours et représente un créneau d'investissement d'une génération, qui pourrait certainement remodeler les économies. En concentrant nos efforts sur les investissements dans des sociétés fermées et la participation active dans des entreprises où nous avons de l'influence, nous positionnons la caisse de façon à ce qu'elle demeure résiliente et contribue positivement à la transition par l'entremise des entreprises dans lesquelles elle investit. »

1 Au 30 juin 2025, le RREO avait un montant estimé de 35 milliards de dollars investi par l'entremise du programme de cible de réduction alignée sur l'Accord de Paris et du programme d'actifs verts, ce qui sert de substitut à nos actifs alignés sur la transition climatique.

La stratégie pour le climat du RREO s'articule autour de deux piliers principaux d'orientation et de possibilité :

1. Investir dans des solutions climatiques

Déployer des capitaux dans des sociétés qui fournissent des produits, des services ou des technologies qui :

réduisent ou éliminent des émissions de gaz à effet de serre,

contribuent à la gestion de l'exposition aux risques liés aux changements climatiques,

mettent en œuvre des solutions climatiques ou augmentent l'envergure de telles solutions.

2. Accélérer les plans de transition crédibles

Travailler de concert avec les sociétés du portefeuille concernées en vue d'élaborer et de mettre en œuvre des plans de décarbonisation qui renforcent la résilience climatique et supportent la valeur opérationnelle à long terme. Pour ce faire, il faut cerner les leviers de décarbonisation, évaluer les besoins en technologies et en capitaux et aider les entreprises à se préparer aux risques et aux possibilités associés à un système énergétique en évolution.

Ayant réduit d'environ 50 % l'intensité des émissions par rapport à son niveau de référence de 2019, le RREO a atteint sa cible de 2025 plus tôt que prévu, ce qui lui a donné l'occasion de réaffirmer son approche prospective à l'égard des risques et des possibilités liés aux changements climatiques. Avec sa stratégie pour le climat 2026-2030, le RREO change d'orientation et cherche maintenant à avoir un impact concret, en priorisant et en évaluant les investissements alignés sur un avenir carboneutre plutôt que l'intensité des émissions, mesure qui demeure utile pour comparer les entreprises, mais non pour mesurer les vrais progrès en matière de transition énergétique. La décarbonisation continuera d'être au cœur de la gestion des actifs, même si l'intensité des émissions n'est plus une mesure principale.

Anna Murray, directrice supérieure et chef mondiale de l'investissement durable, explique : « Le RREO croit depuis longtemps à l'importance de tenir compte des occasions et des risques liés aux changements climatiques dans le cadre de ses efforts pour produire des rendements à long terme pour soutenir le versement des rentes. Notre stratégie pour le climat témoigne d'une évolution marquante et pragmatique qui s'appuie sur nos progrès et les apprentissages que nous avons faits jusqu'à présent, ainsi que sur nos forces en tant qu'investisseur privé. Pour accélérer la transition énergétique mondiale, il faudra que les capitaux privés jouent un rôle important. Nous sommes donc heureux d'établir un objectif ambitieux qui pourra avoir des retombées concrètes grâce à notre travail avec nos sociétés pour faire progresser les plans de transition et à l'aiguillage des capitaux vers des investissements judicieux dans des secteurs qui favorisent concrètement la transition énergétique. »

Le RREO demeure déterminé à jouer un rôle actif dans la réalisation de l'objectif mondial de carboneutralité d'ici 2050, en parallèle avec les efforts des gouvernements, des entreprises, des institutions financières et de la société civile. Pour favoriser l'atteinte de cet objectif, nous travaillons à ce que notre portefeuille soit principalement investi dans des actifs conformes à notre cadre des actifs privés alignés sur la transition climatique ou dans des actifs à faibles émissions d'ici 20502.

La stratégie pour le climat du RREO se trouve en notre stratégie pour le climat. Elle est décrite en détail dans notre cadre des actifs privés alignés sur la transition climatique, qui s'inspire des pratiques exemplaires internationales et qui a été examiné et avalisé par la Climate Bonds Initiative.

« Le cadre des actifs privés alignés sur la transition climatique du RREO est un exemple des mesures prises par des investisseurs de premier plan à l'échelle mondiale pour contribuer à la mise en œuvre d'une approche plus influente en matière d'investissement dans la transition énergétique dont nous avons tant besoin et d'accélération de celle-ci », a déclaré Sean Kidney, chef de la direction et cofondateur de Climate Bonds Initiative.

2 Les actifs à faibles émissions sont définis comme des actifs dont l'intensité des émissions totales de portée 1 et 2 est inférieure à 10 téq CO 2 par million de dollars canadiens.

Rédaction de rapports sur nos progrès

En plus de continuer de publier l'information sur l'empreinte carbone du portefeuille de la caisse, le RREO rendra compte de ses progrès vers l'atteinte de sa cible pour les actifs privés alignés sur la transition climatique pour 2030 dans le rapport annuel de 2026, et chaque année par la suite. Conformément à sa stratégie pour le climat 2026-2030, le RREO laissera tomber la cible provisoire de réduction de l'intensité des émissions pour 2030, qui avait été précédemment annoncée, et intégrera les programmes relevant de son approche précédente au nouveau cadre des actifs privés alignés sur la transition climatique.

