Diffusion le samedi 16 décembre sur CTV

TORONTO, le 16 nov. 2023 /CNW/ - L'Allée des célébrités canadiennes a le plaisir d'annoncer que Catherine Abreu, championne de l'environnement de renommée internationale et lauréate de plusieurs prix, sera la lauréate de l'Honneur National Hero pour 2023. Désignée par Apolitical comme l'une des 100 personnes les plus influentes au monde en matière de politique sur le changement climatique (2022), Mme Abreu est, depuis plus de 15 ans, un chef de file des campagnes sur les questions environnementales, dont 10 ans au cœur du mouvement climatique mondial. Le travail de Catherine sera reconnu lors de la diffusion des intronisations et des honneurs de l'Allée des célébrités canadiennes en 2023, qui aura lieu le samedi 16 décembre à 19 h (heure de l'Est) sur CTV.

"L'honneur National Hero a été créée en 2021 afin de rendre hommage à une personne particulière, un Canadien, dont l'impact, au cours de l'année en question, est remarquable. Leur altruisme, leur dévouement et leurs contributions exceptionnelles ont fait une différence significative dans la vie des autres. Catherine Abreu est une héroïne à l'avant-garde de l'importante conversation sur le changement des clients, travaillant sans relâche pour faire de nos communautés, de notre pays et de notre monde un meilleur endroit", a déclaré Jeffrey Latimer, PDG de l'Allée des célébrités canadiennes. "Le travail essentiel que Catherine accomplit pour préserver et protéger notre climat aura un impact durable sur les générations futures. Ses réalisations remarquables sont une source d'inspiration et un rappel poignant de ce que l'on peut accomplir avec du cran, de la persévérance et un dévouement désintéressé à la préservation et à la protection du monde qui nous entoure."

En 2021, Catherine a fondé Destination Zero, une organisation à but non lucratif qui s'associe à d'autres organisations à but non lucratif pour construire une communauté pour un avenir sans fossile. Elle est l'une des 14 conseillers nommés au sein de l'organisme consultatif canadien Net-Zero, l'organisme d'experts indépendant mandaté par la loi pour conseiller le gouvernement sur les moyens à mettre en œuvre pour respecter ses engagements en matière de climat. Elle est également conseillère auprès de l'Institut canadien du climat et siège au conseil d'administration et au comité directeur de plusieurs organisations, dont le Réseau Action Climat Canada, le Global Gas and Oil Network et la Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative. Cliquez ICI pour en savoir plus sur le travail et les réalisations de Catherine.

Programme National Hero

Lancé en 2021, le titre de National Hero de l'Allée des célébrités canadiennes est décerné à une personne dont l'altruisme, les efforts dévoués et les contributions exceptionnelles ont fait une différence significative dans notre société au cours de l'année en question. La lauréate de l'honneur National Hero pour 2023 recevra un don de 20 000 $ à l'appui de son œuvre de bienfaisance ou de sa cause. Les héros nationaux honorés à ce jour sont Laurent Duvernay-Tardif (2021) et James Temerty (2022).

