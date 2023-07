Les pros du tennis canadien offriront une expérience unique à la prochaine génération de joueurs lors du «Stage de Tennis Cashmere» à Toronto et à Montréal en août.

TORONTO, le 31 juill. 2023 /CNW/ - Pour célébrer ses 10 ans en tant que partenaire du plus important tournoi de tennis au Canada, Cashmere, la marque de papier hygiénique la plus vendue au Canada, organise deux stages de tennis pour les jeunes en collaboration avec Tennis Canada dans le cadre de l'Omnium Banque Nationale 2023 présenté par Rogers, réunissant la prochaine génération de joueurs de tennis avec des favoris actuels et d'anciens pros.

Les produits Kruger, le plus important fabricant de papier tissu au Canada, lance le «Stage de Tennis Cashmere» à Toronto et à Montréal, donnant ainsi l'occasion à 50 jeunes dans chaque ville de rencontrer deux joueurs de tennis professionnels et d'apprendre d'eux. Cinq chanceux participants auront également l'occasion d'assister à un match de l'Omnium Banque Nationale avec leurs parents ou tuteurs.

«Chez Kruger, notre mission de rendre la vie quotidienne plus confortable pour les Canadiens comprend notre amour du sport et la conviction que chaque enfant devrait avoir accès à des possibilités qui lui permettent de développer une passion et d'ouvrir de nouvelles opportunités», a déclaré Susan Irving, chef de la direction de produits Kruger. «À l'occasion de notre 10e anniversaire avec le tournoi, nous nous penchons sur cet excellent partenariat et nous nous tournons vers la prochaine génération d'amateurs de tennis. Nous espérons que le Stage de tennis Cashmere contribuera à stimuler l'amour du sport chez les nouvelles générations.»

Cashmere, partenaire national de l'Omnium Banque Nationale, reconnaît l'importance de soutenir les initiatives locales et de redonner à la communauté. Le stage permettra à des jeunes qui n'ont jamais tenu une raquette de tennis auparavant d'avoir accès à un entraîneur professionnel, leur transmettant des leçons inestimables d'esprit sportif, de discipline et de persévérance. Au cours du stage de tennis Cashmere, les jeunes découvriront la passion, l'enthousiasme et les défis de ce sport, ce qui les mettra sur la voie de la réalisation de leurs rêves.

Avec les stages de tennis Cashmere, Cashmere et Tennis Canada visent à inspirer la prochaine génération de joueurs de tennis et à favoriser l'amour du sport tout au long de la vie. Cashmere et Tennis Canada s'engagent à ouvrir des portes aux jeunes dans les communautés où ils n'auraient peut-être pas l'occasion d'assister à des cliniques de tennis et de rencontrer des athlètes professionnels. Pour respecter cet engagement, Cashmere et Tennis Canada travaillent directement avec des organisations locales pour inscrire les participants aux activités de Toronto et de Montréal.

«Nous avons vu tant de grands talents émerger des communautés canadiennes et nous sommes ravis de nous associer à Cashmere pour aider à développer les jeunes talents à l'Omnium Banque Nationale de cette année», explique Gavin Ziv, Responsable du tournoi chez Tennis Canada. «Ce partenariat démontre le dévouement de Cashmere et de Tennis Canada envers les communautés locales en plus de notre engagement envers le développement du tennis. Nous avons hâte de voir les jeunes participer à ces stages, car nous continuons à développer le tennis au Canada.»

Chaque stage mettra en vedette deux joueurs de tennis professionnels - un ancien professionnel et un professionnel actuel - qui guideront un groupe de 50 jeunes à travers une leçon de tennis. À Montréal, les participants auront l'occasion de rencontrer la joueuse de tennis professionnelle actuelle Rebecca Marino (88e au classement de la Women's Tennis Association) et Valérie Tétreault, ancienne joueuse de tennis professionnelle et actuelle directrice du tournoi de l'Omnium Banque Nationale à Montréal. À Toronto, le stage sera dirigé par Gabriel Diallo (143e joueur mondial dans le classement ATP) et Daniel Nestor, ancien joueur de tennis professionnel et médaille d'or aux Jeux olympiques en 2000.

Pour les médias: cliniques de tennis Cashmere

Les médias sont invités à se joindre aux stages de tennis Cashmere à Toronto et à Montréal où ils pourront voir en direct les pros du tennis enseigner à la prochaine génération d'amateurs de tennis.

Montréal:

Stade IGA, 285 Rue Gary-Carter, Montréal, QC H2R 2W1



Vendredi, 4 août, de 10h à 12h



Joueurs de tennis professionnels impliqués: Rebecca Marino , Valérie Tétreault

, Valérie Tétreault Toronto :

: Stade Sobeys, 1 Shoreham Dr, North York, ON M3N 3A6

M3N 3A6

Dimanche, 6 août, de 8h à 10h



Joueurs de tennis professionnels impliqués: Gabriel Diallo , Daniel Nestor

Pour plus d'informations sur le papier hygiénique Cashmere, veuillez visiter cashmere.ca

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le principal fabricant canadien de produits de papier hygiénique de qualité à usage domestique, industriel et commercial. Les produits Kruger approvisionnent le marché canadien avec des marques bien connues telles que Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties® et Bonterra™. L'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto depuis dix ans, Kruger compte environ 2 800 employés et a été une fois de plus nommée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada en 2021. La société exploite neuf installations de production certifiées FSC® COC (FSC C-104904) en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, visitez le site www.krugerproducts.ca

À propos de Tennis Canada

Fondée en 1890, Tennis Canada est une association sportive nationale à but non lucratif dont la mission est de favoriser la croissance du tennis au Canada et dont la vision est de bâtir une nation de tennis de premier plan à l'échelle mondiale. Nous valorisons le travail d'équipe, la passion, l'intégrité, l'innovation et l'excellence. Tennis Canada possède et gère l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers, une compétition de premier plan des circuits WTA et ATP, plusieurs compétitions professionnelles sanctionnées par l'ATP et l'ITF, et soutient financièrement quatre autres tournois professionnels au Canada. Tennis Canada gère des centres et des programmes d'entraînement nationaux pour les juniors à Toronto, à Montréal et à Vancouver. Tennis Canada est un fier membre de la Fédération internationale de tennis, du Comité olympique canadien et du Comité paralympique canadien, et sert à administrer, à commanditer et à sélectionner les équipes de la Coupe Davis, de la Coupe Billie Jean King, des Jeux olympiques et paralympiques, ainsi que toutes les équipes nationales en fauteuil roulant, juniors et seniors. Tennis Canada investit ses surplus dans le développement du tennis.

Pour plus de renseignements sur Tennis Canada, veuillez visiter notre site Web à l'adresse suivante: www.tenniscanada.com/fr/ et suivez-nous sur Facebook et Twitter.

SOURCE Kruger Products Inc.

Renseignements: Lara Berguglia, North Strategic (pour les produits Kruger), 514-994-2382, [email protected]