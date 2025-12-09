KINGSEY FALLS, QC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS) annonce la nomination d'Emmanuelle Migneault, actuellement vice-présidente, excellence, au poste de chef de la direction des ressources humaines. Elle assumera ses nouvelles fonctions à partir du 5 janvier 2026. Elle succèdera à Maryse Fernet, qui quittera ses fonctions pour une retraite bien méritée en février 2026, après plus de 38 ans chez Cascades, dont 18 à la tête des ressources humaines.

Diplômée en administration des affaires de l'Université Laval avec une spécialisation en ressources humaines et en système d'information organisationnel, Emmanuelle Migneault travaille pour Cascades depuis 2001. Elle a débuté sa carrière comme directrice des ressources humaines du programme de relève. Elle a également occupé le poste de vice-présidente des ressources humaines dans deux de nos secteurs d'affaires ainsi qu'au corporatif. Emmanuelle a également complété des formations en Lean Manufacturing et en amélioration continue. Grâce à une carrière jalonnée de mandats stratégiques et de défis transformationnels, Emmanuelle a gravi les échelons chez Cascades pour atteindre, en novembre 2024, le rôle de vice-présidente, excellence.

« Nous sommes heureux de promouvoir Emmanuelle, qui est elle-même un produit Cascades, dans de nouvelles fonctions au sein de notre entreprise. Sa vaste expérience, son sens du travail d'équipe, son leadership naturel et engageant et sa volonté de gagner seront des atouts précieux pour favoriser l'intégration de notre culture d'excellence, soutenir la réalisation de nos ambitions stratégiques tout en prenant soin de nos clients et de notre ressource la plus précieuse : nos employé(e)s. Je suis convaincu qu'elle est la personne toute désignée pour relever ce nouveau défi », a déclaré Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades.

« Je tiens également à rendre hommage à Maryse Fernet qui prendra bientôt une retraite plus que méritée après avoir consacré plus de 38 ans à sa deuxième famille : Cascades. Maryse a occupé de multiples fonctions dans l'entreprise et elle a été au cœur d'un très grand nombre de projets stratégiques qui ont façonné qui nous sommes aujourd'hui. Elle a été l'architecte de la mise en place et de la modernisation de nos processus RH. Elle est une leader inspirante, une mentore pour plusieurs, et surtout, l'une des gardiennes de notre culture et de nos valeurs qu'elle a toujours défendues avec conviction. Je me fais le porte-parole des milliers de Cascadeurs qui ont croisé son chemin pour la remercier de ses remarquables états de service et lui souhaiter une bonne retraite », a déclaré Hugues Simon.

