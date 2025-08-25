KINGSEY FALLS, QC, le 25 août 2025 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS), chef de file dans la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, est fière d'annoncer le lancement officiel de Cascades Fluff® Excellence, un papier hygiénique novateur conçu pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de douceur, d'épaisseur et de résistance du produit. Cette nouvelle offre reflète le savoir-faire de l'entreprise et son engagement à innover pour le bien-être de ses clients.

Cascades Fluff® Excellence (Groupe CNW/Cascades Inc.)

Résultat d'une collaboration entre de multiples expertises au sein de Cascades, Cascades Fluff® Excellence a été minutieusement développé pour assurer une performance optimale à chaque étape, de la fabrication à l'utilisation. L'emballage, la texture et chaque détail du produit ont été pensés pour offrir aux consommateurs une solution à la fois haut de gamme et accessible.

Ce produit de qualité supérieure, qui remplacera la gamme Cascades Fluff® Ultra, s'inscrit dans la démarche continue de Cascades visant à proposer des solutions d'hygiène toujours plus performantes, en phase avec les besoins réels du marché. Elle témoigne de l'engagement de nos équipes à offrir une expérience alliant confort, efficacité et qualité.

Ce lancement est soutenu par une campagne marketing d'envergure, orchestrée par l'équipe Cascades Fluff & Tuff® et ses agences partenaires.

L'arrivée de Cascades Fluff® Excellence a également été l'occasion de moderniser l'image de l'ensemble de la gamme Cascades Fluff & Tuff®. Les emballages ont été repensés pour offrir une meilleure lisibilité, une différenciation accrue en tablette, et une communication plus claire des attributs produits grâce à des pictogrammes visuels.

« Ce projet illustre parfaitement la capacité de nos équipes à collaborer efficacement pour offrir un produit à la fois performant, distinctif et aligné avec les attentes du marché. Cascades Fluff® Excellence est une démonstration tangible de notre engagement envers l'innovation, la qualité et la satisfaction de notre clientèle », a déclaré Jérôme Porlier, vice-président exécutif, tissu.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 9 600 femmes et hommes travaillant dans un réseau de 66 unités d'exploitation, dont 17 unités de récupération et de recyclage qui sont incluses dans les activités corporatives et les coentreprises gérées par la Société, situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819-363-5164, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514-282‑2697, [email protected]