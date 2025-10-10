KINGSEY FALLS, QC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Cascades est heureuse de vous convier à l'inauguration officielle des bronzes réalisés en l'honneur de Laurent et d'Alain Lemaire, cofondateurs de Cascades, le vendredi 10 octobre prochain, en présence d'Alain et Laurent Lemaire, du président et chef de la direction de Cascades, Hugues Simon ainsi que du Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et Ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Donald Martel.

Dans la foulée des festivités du 60e anniversaire de l'entreprise en 2024, Cascades a voulu reconnaître l'extraordinaire contribution de ses cofondateurs Laurent et Alain Lemaire au développement de l'entreprise ainsi qu'au monde des affaires québécois. C'est dans ce contexte qu'a été confié à l'artiste-sculpteur Jules Lasalle le mandat de réaliser des bronzes à leur image qui iront rejoindre celui de leur frère aîné, Bernard Lemaire, déjà installé dans le parc Bernard-Lemaire de Kingsey Falls depuis 2004.

Joignez-vous à nous pour souligner l'héritage exceptionnel de ces deux bâtisseurs, dont la vision et l'engagement ont marqué l'histoire et la croissance de Cascades.

Quoi? Inauguration officielle des bronzes réalisés en l'honneur de Laurent et d'Alain Lemaire



Quand? Le vendredi 10 octobre 2025, à 10 h 30



Où? Parc Bernard-Lemaire

Coin de la rue Tardif et du boulevard Marie-Victorin

Kingsey Falls, QC J0A 1B0

Les journalistes qui voudraient procéder à des entrevues individuelles à la suite de l'inauguration sont invités à communiquer avec Hugo D'Amours, vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, dont les coordonnées se trouvent ci-dessous.

