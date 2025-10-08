KINGSEY FALLS, QC, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS) annonce la conclusion d'une entente avec Five Star Holding (« Five Star »), basée à Houston, au Texas, pour la vente des activités de son usine Flexible Packaging. La transaction de 31 M$ est effective dès maintenant. Cascades conservera la propriété du site immobilier.

Située à Mississauga, en Ontario, Flexible Packaging est la seule usine de Cascades à fabriquer des films et emballages imprimés en plastique flexible. La vente reflète l'engagement de Cascades à faire évoluer continuellement ses opérations, son approche commerciale et son modèle d'affaires afin d'offrir une valeur ajoutée optimale à ses clients. L'entreprise a trouvé un acquéreur qui possède à la fois l'expertise et un vaste réseau d'actifs pour développer le potentiel de croissance de l'usine.

Les opérations de Flexible Packaging comptent 45 employé(e)s, dont les emplois sont tous prévus être maintenus par Five Star au moment de la transaction. Cascades travaillera étroitement avec Five Star afin que le transfert de propriété s'opère en douceur pour les employé(e)s, les clients et les fournisseurs. La transaction contient une entente d'approvisionnement entre les deux parties pour assurer la poursuite de la production du film flexible utilisé par les secteurs tissu et emballage de Cascades, qui continueront ainsi d'être approvisionnés.

« La décision annoncée aujourd'hui contribuera à réduire notre dette et à soutenir l'optimisation de notre plateforme opérationnelle pour croître dans nos secteurs stratégiques. Nous sommes heureux d'avoir trouvé en Five Star un acquéreur engagé à maintenir et à développer les activités de l'usine », affirme Hugues Simon, président et chef de la direction chez Cascades. « Nous tenons à remercier nos collègues de Cascades Flexible Packaging pour leur contribution. Nous voyons positivement la poursuite de notre collaboration avec eux, maintenant comme l'un de leurs clients. »

« C'est avec plaisir que nous accueillons l'équipe de Cascades Flexible Packaging dans la famille de Five Star », commente Alex Huis In 'T Veld, chef de la direction chez Five Star. « Il y a eu une connexion immédiate entre nos équipes autour de la culture d'opération et d'un engagement commun envers la qualité et la sécurité. Cette acquisition accélérera notre croissance dans le domaine de l'emballage axé sur la durabilité, destiné aux marchés de la consommation, de l'alimentation et des boissons au Canada et partout en Amérique du Nord. »

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 9 500 talents travaillant dans un réseau de 65 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

Five Star conçoit et fabrique une vaste gamme de solutions d'emballage souple, de films imprimés et de programmes axés sur la durabilité, destinés aux marchés des soins pour animaux, de l'alimentation et des boissons, ainsi qu'aux secteurs de la consommation et de l'industrie. Basé à Houston, au Texas, et doté de sites de fabrication supplémentaires au Canada, au Mexique et au Honduras, Five Star est intégré verticalement, de l'extrusion et du recyclage jusqu'à l'impression et la transformation. Elle offre aux entreprises de produits emballés des solutions qui valorisent leurs marques, soutiennent leurs objectifs de durabilité et assurent la fiabilité de leur approvisionnement.

SOURCE Cascades Inc.

