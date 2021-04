Capital RF continue de renforcer son conseil d'administration en nommant trois candidats supplémentaires hautement qualifiés aux postes d'administrateurs

TORONTO, le 26 avril 2021 /CNW/ - Groupe Capital RF Inc. (TSX: RCG) a annoncé aujourd'hui la nomination de Vincent Duhamel, Jane Mowat et Sandy Riley comme candidats à l'élection au conseil d'administration de la société (le conseil) avec les huit administrateurs actuels de la société lors de sa prochaine assemblée annuelle virtuelle des actionnaires qui se tiendra le 26 mai 2021.

Jusqu'à 2020, M. Duhamel était le président et vice-président du conseil de Fiera Capital à l'échelle globale, où il a joué un rôle majeur dans les acquisitions stratégiques en tant que membre du comité de développement stratégique de la société. Il s'agit d'un cadre supérieur très accompli dans le domaine des services financiers, avec trois décennies d'expérience de direction au sein de grandes sociétés d'investissement internationales. Avant de rejoindre Fiera, M. Duhamel était associé et directeur général du gestionnaire d'actifs Lombard Odier en Asie, directeur général de State Street Global Advisors Asia, et ancien directeur général de Goldman Sachs Asset Management en Asie.

Mme Mowat est une directrice d'entreprise chevronnée et une ancienne cadre en technologie. Elle a été directrice principale de Via Rail Canada Inc, directrice financière d'une société de logiciels cotée à la Bourse de Toronto, Centricity, et directrice générale d'IBM Americas. Mme Mowat possède également une grande expertise en matière de financement d'entreprise et d'acquisition.

M. Riley est actuellement le directeur général du Groupe Financier Richardson Limitée, le plus grand actionnaire de la Société. Il apporte à la société une importante expertise en gestion de patrimoine en tant que cofondateur de l'une des sociétés ayant précédé Patrimoine Richardson et ancien président du conseil, président et chef de la direction de Investor Group Inc.

Don Wright, président du conseil d'administration, a déclaré : « Nous sommes ravis que Vincent, Jane et Sandy aient choisi de se joindre à notre société à un moment où nous incitons les meilleurs conseillers du Canada à faire de Patrimoine Richardson leur marque de choix au cours de la renaissance actuelle des gestionnaires de patrimoine indépendants. Avec la désignation de ces candidats au poste d'administrateurs très convoités, nous avons franchi une autre étape importante pour soutenir et faire progresser notre programme de croissance transformationnel audacieux et ambitieux. Cette transformation repose sur un conseil d'administration très engagé, majoritairement indépendant et résolu. La dynamique de croissance significative de ces six derniers mois prouve que nous restons sur la bonne voie, avec le bon plan et une marque puissante pour libérer tout le potentiel de notre société. »

Le Conseil sera composé de onze administrateurs après l'assemblée annuelle des actionnaires, sous réserve de l'approbation des actionnaires, dont neuf seront indépendants.

À PROPOS DE GROUPE CAPITAL RF INC.

Groupe Capital RF Inc. (Capital RF) exploite actuellement deux segments d'activités : Gestion de patrimoine et Compensation, ainsi qu'un segment Services généraux. Le groupe de la Gestion de patrimoine est dirigé par la filiale en propriété exclusive de Capital RF, Patrimoine Richardson. Patrimoine Richardson est l'une des plus importantes sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au Canada, avec 32,7 milliards de dollars d'actif sous gestion (au 31 mars 2021) et 19 bureaux à la grandeur du pays. Les équipes de conseillers de la société sont entièrement dédiées à offrir des conseils stratégiques en matière de gestion de patrimoine et des solutions de placement novatrices adaptées aux besoins des familles et des entrepreneurs à valeur nette élevée ou très élevée. Patrimoine Richardson s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu la certification, déterminée annuellement, par le Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes à gestion distincte et de comptes de gestion de portefeuille. Patrimoine Richardson a également été reconnue par Great Place to Work® pour la troisième année consécutive, a figuré sur la liste 2021 des meilleurs lieux de travail pour les femmes, ainsi que la liste des 50 meilleurs lieux de travail au Canada. Le groupe de la Compensation, chapeauté par Compensation de titres RF S.E.C., offre des services de courtier chargé de comptes à Patrimoine Richardson et à d'autres tiers, incluant des services d'exécution des opérations, de compensation, de règlement et de garde, en plus de prendre en charge certains autres services intermédiaires et administratifs et d'autres dépenses associées à la prestation de ces services. Capital RF est inscrit à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « RCG ». Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Web d'entreprise aux adresses www.rfcapgroup.com et www.RichardsonWealth.com.

