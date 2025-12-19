TORONTO, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. (« Capital Group Canada ») annonce aujourd'hui les distributions en espèces estimatives finales de décembre 2025 pour les FNB Capital Group Canada énumérés ci-dessous.

Capital Group Canada prévoit d'annoncer les montants finaux des distributions de fin d'année le ou vers le 30 décembre 2025. Les porteurs de parts inscrits au 30 décembre 2025, recevront des distributions en espèces par part payable le 5 janvier 2026. Veuillez prendre note qu'il s'agit uniquement d'une estimation des montants en date du 15 décembre 2025, et qu'ils peuvent varier en cas de souscriptions ou de rachats des FNB Capital Group Canada avant la date ex-dividende, ou en raison de facteurs imprévus.

Voici les détails des montants de distribution par part :

FNB Capital Group Canada Symbole

boursier Distribution

en espèces

estimative

par part ($) CUSIP ISIN Fréquence

de paiement FNB Capital Group Sélect

actions mondialesMC

(Canada) CAPG 0,063883 14021V107 CA14021V1076 Annuelle FNB Capital Group Sélect

actions internationalesMC

(Canada) CAPI 0,230409 14021W105 CA14021W1059 Annuelle FNB Capital Group Sélect

revenu multisectorielMC

(Canada) CAPM 0,120083 14021Y101 CA14021Y1016 Mensuelle FNB Capital Group Sélect

obligations mondialesMC

(Canada) CAPW 0,087522 14021X103 CA14021X1033 Mensuelle

Pour plus d'informations sur les FNB Capital Group Canada, visitez www.capitalgroup.com/ca/fr.

Information prospective

Le présent avis contient des déclarations prospectives concernant les distributions annuelles réinvesties des gains en capital pour les FNB Capital Group Canada. Étant donné leur nature, ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner des différences importantes entre les distributions réelles et les distributions estimatives indiquées dans le présent avis. Les principaux facteurs qui pourraient faire différer les distributions réelles des distributions estimatives comprennent, sans s'y limiter, les montants réels des distributions reçues par les FNB Capital Group Canada; les montants réels des gains en capital générés par la vente de titres; les opérations de portefeuille; les opérations de couverture de devises; et l'activité de souscription et de rachat.

À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie, et qui fêtera son 100e anniversaire en 2031. Sa stratégie à long terme demeure inchangée : elle s'appuie sur une mission claire, celle d'améliorer la vie des gens en investissant avec succès. Capital Group compte plus de 9 000 employés répartis dans 33 bureaux à l'échelle mondiale. Elle gère 3 200 G$ US d'actifs pour des millions de clients institutionnels et de gestion de patrimoine à travers le monde*.

* Au 30 septembre 2025.

Les placements dans un fonds d'investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des frais de gestion et d'autres charges. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

SOURCE Capital Group Canada

Communication avec les médias : Caroline Semerdjian, Capital Group, [email protected], (213) 615-3185