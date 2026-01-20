Capital Group Canada annonce des distributions en espèces pour les FNB Capital Group Canada (CAPM, CAPW) English
Nouvelles fournies parCapital Group Canada
20 janv, 2026, 17:00 ET
TORONTO, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. (« Capital Group Canada ») annonce aujourd'hui les distributions en espèces de janvier 2026 pour les FNB Capital Group Canada. Les porteurs de parts inscrits au 27 janvier 2026 recevront une distribution en espèces par part payable le 30 janvier 2026.
Voici les détails des montants de distribution par part :
|
FNB Capital Group Canada
|
Symbole
|
Distribution
|
CUSIP
|
ISIN
|
Fréquence
|
FNB Capital Group Sélect
|
CAPM
|
0,114700
|
14021Y101
|
CA14021Y1016
|
Mensuelle
|
FNB Capital Group Sélect
|
CAPW
|
0,067521
|
14021X103
|
CA14021X1033
|
Mensuelle
Pour plus d'informations sur les FNB Capital Group Canada, visitez www.capitalgroup.com/ca/fr.
À propos de Capital Group
Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie, et qui fêtera son 100e anniversaire en 2031. Sa stratégie à long terme demeure inchangée : elle s'appuie sur une mission claire, celle d'améliorer la vie des gens en investissant avec succès. Capital Group compte plus de 9 000 employés répartis dans 33 bureaux à l'échelle mondiale. Elle gère 3 200 G$ US d'actifs pour des millions de clients institutionnels et de gestion de patrimoine à travers le monde*.
* Au 31 décembre 2025.
Les placements dans un fonds d'investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des frais de gestion et d'autres charges. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
SOURCE Capital Group Canada
Communication avec les médias : Caroline Semerdjian, Capital Group, [email protected], (213) 615-3185
Partager cet article