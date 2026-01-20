TORONTO, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. (« Capital Group Canada ») annonce aujourd'hui les distributions en espèces de janvier 2026 pour les FNB Capital Group Canada. Les porteurs de parts inscrits au 27 janvier 2026 recevront une distribution en espèces par part payable le 30 janvier 2026.

Voici les détails des montants de distribution par part :

FNB Capital Group Canada Symbole

boursier Distribution

par part ($) CUSIP ISIN Fréquence

de paiement FNB Capital Group Sélect

revenu multisectorielMC

(Canada) CAPM 0,114700 14021Y101 CA14021Y1016 Mensuelle FNB Capital Group Sélect

obligations mondialesMC

(Canada) CAPW 0,067521 14021X103 CA14021X1033 Mensuelle

Pour plus d'informations sur les FNB Capital Group Canada, visitez www.capitalgroup.com/ca/fr.

À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie, et qui fêtera son 100e anniversaire en 2031. Sa stratégie à long terme demeure inchangée : elle s'appuie sur une mission claire, celle d'améliorer la vie des gens en investissant avec succès. Capital Group compte plus de 9 000 employés répartis dans 33 bureaux à l'échelle mondiale. Elle gère 3 200 G$ US d'actifs pour des millions de clients institutionnels et de gestion de patrimoine à travers le monde*.

* Au 31 décembre 2025.

Les placements dans un fonds d'investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des frais de gestion et d'autres charges. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

