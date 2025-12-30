TORONTO, le 30 déc. 2025 /CNW/ - Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. (« Capital Group Canada ») annonce aujourd'hui les distributions annuelles finales de gains en capital pour les FNB Capital Group Canada énumérés ci-dessous pour l'année d'imposition 2025.

Ces estimations concernent uniquement les distributions des gains en capital de fin d'année, qui seront réinvesties et les parts résultantes immédiatement fusionnées, de sorte que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne changera pas. Les distributions annuelles de gains en capital n'incluent pas les montants de distribution en espèces mensuels courants, qui font l'objet d'un communiqué de presse distinct.

La date de clôture des registres sera le 30 décembre 2025, et les distributions de gains en capital seront payables le 5 janvier 2026. Au début de 2026, les montants imposables réels des distributions réinvesties de gains en capital pour 2025, comprenant les caractéristiques fiscales des distributions, seront communiqués aux courtiers par l'intermédiaire de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs Limitée (CDS).

Voici les détails des montants de distribution par part :

FNB Capital Group Canada Symbole boursier Gain en capital annuel par part ($) % de la valeur liquidative FNB Capital Group Sélect actions mondialesMC (Canada) CAPG --

FNB Capital Group Sélect actions internationalesMC (Canada) CAPI 0,386153 1 % FNB Capital Group Sélect revenu multisectorielMC (Canada) CAPM --

FNB Capital Group Sélect obligations mondialesMC (Canada) CAPW --



Pour plus d'informations sur les FNB Capital Group Canada, visitez www.capitalgroup.com/ca/fr.

À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie, et qui fêtera son 100e anniversaire en 2031. Sa stratégie à long terme demeure inchangée : elle s'appuie sur une mission claire, celle d'améliorer la vie des gens en investissant avec succès. Capital Group compte plus de 9 000 employés répartis dans 33 bureaux à l'échelle mondiale. Elle gère 3 200 G$ US d'actifs pour des millions de clients institutionnels et de gestion de patrimoine à travers le monde*.

* Au 30 septembre 2025.

Les placements dans un fonds d'investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des frais de gestion et d'autres charges. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

SOURCE Capital Group Canada

Communication avec les médias : Caroline Semerdjian, Capital Group, [email protected], (213) 615-3185