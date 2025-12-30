Capital Group Canada annonce des distributions en espèces finales pour les FNB Capital Group Canada (CAPG, CAPI, CAPM, CAPW) English

Nouvelles fournies par

Capital Group Canada

30 déc, 2025, 17:00 ET

TORONTO, le 30 déc. 2025 /CNW/ - Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. (« Capital Group Canada ») annonce aujourd'hui les distributions en espèces finales pour décembre 2025 pour les FNB Capital Group Canada, énumérés ci-dessous.

Les porteurs de parts inscrits au 30 décembre 2025, recevront des distributions en espèces par part payables le 5 janvier 2026. Veuillez prendre note que les distributions finales annoncées dans ce communiqué de presse remplacent les estimations déclarées dans le communiqué de presse du 19 décembre 2025 pour ces fonds.

Voici les détails des montants de distribution par part :

FNB Capital Group Canada

Symbole
boursier

Distribution
par part ($)

CUSIP

ISIN

Fréquence
de paiement

FNB Capital Group Sélect
actions mondialesMC
(Canada)

CAPG

0,061472

14021V107

CA14021V1076

Annuelle

FNB Capital Group Sélect
actions internationalesMC
(Canada)

CAPI

0,227791

14021W105

CA14021W1059

Annuelle

FNB Capital Group Sélect
revenu multisectorielMC
(Canada)

CAPM

0,118991

14021Y101

CA14021Y1016

Mensuelle

FNB Capital Group Sélect
obligations mondialesMC
(Canada)

CAPW

0,088790

14021X103

CA14021X1033

Mensuelle

Pour plus d'informations sur les FNB Capital Group Canada, visitez www.capitalgroup.com/ca/fr.

À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie, et qui fêtera son 100e anniversaire en 2031. Sa stratégie à long terme demeure inchangée : elle s'appuie sur une mission claire, celle d'améliorer la vie des gens en investissant avec succès. Capital Group compte plus de 9 000 employés répartis dans 33 bureaux à l'échelle mondiale. Elle gère 3 200 G$ US d'actifs pour des millions de clients institutionnels et de gestion de patrimoine à travers le monde*.

* Au 30 septembre 2025.

Les placements dans un fonds d'investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des frais de gestion et d'autres charges. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

SOURCE Capital Group Canada

Communication avec les médias : Caroline Semerdjian, Capital Group, [email protected], (213) 615-3185

Profil de l'entreprise

Capital Group Canada